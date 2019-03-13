【Dead Air】學生哥分享超尷尬對話　網民：不應跟不相熟的人搭車

如果要跟一個認識但不相熟的人一起搭車，你會選擇逃避還是面對？有連登網民「Bitch_Larson」就發文指自己在課後跟一位不相熟的同學一起搭地鐵，兩人在一段短暫dead air後，居然展開了一段討論地鐵行車線的話題，沒話找話說，內容相當尷尬。該網民形容今次是「最尷（尬）嘅conversation」，自此後兩人再無交談。

該網民說原本他們都有討論一些學校老師、學業上等問題，但很快就變成無話可說的dead air場面。為了打破「呢段尷尬嘅死寂」，網民的同學居然展開了「更尷尬」的話題。

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原本大家描述自己分別到那裡下車還算平常，但及後居然神展開至幾乎討論了港島沿線一共17個地鐵站，內容極為枯燥乏味。兩人也多以「係咩？」、「係呀。」、「方便咩？」、「方便呀。」等讓人接不到話的回應作答，更充斥著無間斷的dead air。所以最後該網民也形容是次經歷「分分鐘辛苦過DSE嘅口語溝通」。

（《我的大叔》劇照）

「睇文字都尷尬」

有網民指兩人的對話「睇文字都尷尬」，責怪該網民不應「為講而講」。有網民笑言「講埋觀塘線咪唔尷尬」，該網民也自嘲說自己應再問「 你有冇去過彩虹站呀？係咪好靚㗎」。亦有留言指兩人其實相當有禮貌，有很多人如果不相熟，直接「一上車就攞電話費事理你」。有網民又稱讚兩人很好笑，對話有麥兜與阿輝聊天的感覺。

（《求婚大作戰》劇照）

「唔熟應該分開行」

有網民就回應指其實遇到不相熟的人就不應該一起搭車，「唔熟真係分開走好過」。有些網民就建議應該找藉口逃離現場，例如「話去7仔買啲野叫佢行先」、「分開行，話自己搭巴士」，或是跟對方說「我呢個站落，下次再講」，然後由車尾走向車頭再上車。

（《從天而降的億萬顆星》劇照）

「deadair咪由佢dead囉」

也有網民指就算一起搭車，寧願沒話題也好過這樣「為講而講」。很多網友指出其實沒話題沒什麼大不了，「話不投機半句多，deadair咪由佢dead囉」。而該網民也回應指自己覺得「完全唔講嘢先尷（尬）」，但經過今次的教訓後「真係明白夾硬搵話題先最尷（尬）」。

（《我的少女時代》劇照）

「樓主應該......」

回應中亦有些建議給該網民如何開拓話題。有網民指其實此番對話理應有很多話題，「淨係補習都有排傾」不明解為何情況會如此尷尬。也有網民認為談到杏花邨就可以順勢說起「每次打風咪成個浪打落啲大廈度嘅」，把話題轉移到打風。也有網民建議開句地鐵站玩笑，問他「咩動物最大力」，答案是「豹抬山（砲台山）」。

（《那些年我們一起追的女孩》劇照）

「其實好多嘢講」

此外，亦有網民傳授打破尷尬dead air的方法。有網民提議無話可說可一起打機，「一講打機就唔會DEAD」，「開隻GAME邊打邊講」，車程就很快過。亦有網民假定兩個人都是「麻甩仔」，討論一下最近看那一個女優、最近看那些AV，以男人話題打開話匣子。又有網民笑稱不如分享大家的連登帳戶，看看大家「出開咩膠post」。

如果遇到這個尷尬狀況，你又會怎樣處理呢？不妨留言分享一下。