網民熱數！5大讓人狼狽的蠱惑食物　瀨粉、薯粉身懷逃亡之術

近日連登討論區飲食台一個貼文指瀨粉是最蠱惑的食物，引起一眾被蠱惑的瀨粉攻擊過的網民共鳴！除了瀨粉，還有甚麼蠱惑的食物令你狼狽不堪？快看看你心中的「蠱惑食物之最」有沒有上榜！

有時候對著這些食物真的好想反個白眼！（《舉重妖精金福珠》劇照）

【1】專業逃亡者－－瀨粉

講到蠱惑，瀨粉敢認第二，又有邊種食物敢認第一？無論用甚麼方法，就算夾得起，臨到嘴邊都總是會溜走的瀨粉，逃回碗裡的時候更一定會濺起湯汁，把我們弄得狼狽不堪，因此被連登巴絲推舉為最蠱惑的食物。有網民則留言建議大家使用木筷子提升摩擦力，就可以更容易夾起蠱惑的瀨粉兵團。

瀨粉總是要配上燒鴨！（carlsonfung@instagram）

【2】逃亡學徒－－薯粉

講到逃亡，功力雖然未夠瀨粉深，但薯粉也足夠令大家狼狽不堪！滑滑的質地在夾起的時候總是會走漏幾條。雖然比瀨粉易夾一點，但是別忘了薯粉通常配上麻辣、酸辣湯底！這些湯底濺起時，攻擊力比瀨粉要強一倍啊！

（misyummykinki@instagram）

【3】醬汁攻擊－－漢堡包

漢堡包以兩片麵包夾住餡料及醬汁，一咬下去的時候，兩片麵包擠壓之下，餡料就會從後方溢出，結果全手都沾滿醬汁！如果是厚切漢堡的話，漢堡扒的肉汁混合醬汁，連同芝士......光是想想都狼狽。

（__xxibydrgon_seyo__@instagram）

【4】用醬汁幫你洗臉－－豬手

過年總是會吃南乳豬手，圖個「橫財就手」的意頭，不過豬手的形狀就不太符合人體工學，每次吃的時候，另一頭的骨頭總是會狠狠地在你臉上洗刷一番，嘴邊、臉頰都是南乳醬汁，所以還是盡量避免在外進食南乳豬手吧。

（foodoggyhk@instagram）

【5】仙女散花－－花生糯米糍

花生糯米糍完全就是「Out of control」的一回事！先是糯米糍外皮的椰絲或是粉末，已經沾滿你的手，接下來一咬之下，透過糯米皮的拉扯，外皮的椰絲就會脫離外皮並掉滿一地。如果你購買的是標榜「皮薄餡多」的糯米糍就大件事了，失去承托力的薄皮就會下垂，裡面的餡料就會不受控制地跑出來，其實掉出的餡料大概有一半吧......

（cooknslurpwithme@instagram）

其實，蠱惑的食物又怎會這麼少，如果你都有心目中的蠱惑之最，或者是被蠱惑食物攻擊過的經驗，留言告訴我們，然後一起圍爐吧！