日本Oricion最理想女友Top10　除石原和結衣　還有一位60後美魔女

日本娛樂網站「Oricion News」每年皆會訪問500名分分別為10代（10-19歲）、20代（20-29歲）、30代（30-39歲）、40代（10-19歲）及50代（10-19歲）5個世代的日本男性，選出他們心目中最理想的女朋友代表人物。 今年已經是第12年舉辦這個排行榜，到底上兩屆的冠軍新垣結衣能否達成三連霸呢？現在就揭曉吧！

【第10位】北川景子

上年進不了榜的北川景子今次重新上榜。已為人妻的她最近有《你家是我的事》第二季上演，繼續擁有良好口碑及高收視。今次調查在50代的票選中最高，排行第5位。

【第9位】松岡茉優

憑電影《小偷家族》上位的松岡茉優今年微趺一級，得第9位。被譽為「自然派女演員」的她，憑著率真的個性獲得持續的高人氣。在10代這一組別最受歡迎，得第3位。

【第8位】本田翼

上年進不了榜的本田翼，今年重新入榜。最近在Youtube上直播打機的她，遊戲時真實的反應及對遊戲可愛的描述，成功俘虜一眾年輕人的歡心，在10代的組別成為第一位。

【第7位】吉岡里帆

想不到吧，喜岡里帆居然是第一次上榜。在17年的《四重奏》及與星野源日清兵衛泡麵廣告已經人氣爆紅，但居然今年才首次上榜。性感與可愛兼備的她最受30代歡迎，排行第五位。

【第6位】石田百合子

1969年出生，今年將會踏入50歲的石田百合子與上年一樣排行第6位。在《逃恥》扮演新垣結衣的阿姨，超凍齡的外貌成功吸引一眾觀眾眼球。在50代中人氣高企，排第4位。

【第5位】有村架純

與去年一樣排行第5位。一向給人鄰家女孩感覺的有村架純一直是日本男生的理想對象。在去年《中學聖日記》中扮演老師，與學生大玩「禁斷之戀」，演出令人留下深刻印象。在10代獲得第2位的高排名。

【第4位】石原里美

與上年位置不變。有「小惡魔」之稱的石原里美一直是日本男性的夢中女神。上年《Unnatural》扮演法醫的演技令人另眼相看，證明自己不是只得美貌的花瓶。在30代排名第2位。

【第3位】綾瀨遙

自從《螢之光》後紅足10多年的綾瀨遙本年度微跌一級。上年在日劇《繼母與女兒的藍調》及電影《星光奇遇結良緣》都獲得高收視及高票房，人氣不減。在30，40及50三個世代都排行頭5名。

【第2位】深田恭子

出道22年的深田恭子今年回升1級至第2位。已經36歲的她完全看不到歲月的痕跡，上年推出的寫真依然大賣。最近在日劇《初次戀愛那一天所讀的故事》中扮演25歲仍然零遣和感。在30，40及50三個世代都能排行頭3名。

【第1位】新垣結衣

結衣BB成功達成三連霸！今次投票中無論20，30，40及50代都是第一位，最強國民老婆的地位不可動搖。最近推出的2019年月曆不作任何性感打扮都仍然非常搶手，證明結衣bb在日本果然是與眾不同，神一般的存在。

年輕vs中年，口味大不同？

今次的排行榜中，10及20代的名單與30、40及50代的相距甚遠。在10及20代中頭五位的白石麻衣及長濱禰留都無法打入頭10名，而大受年輕一代歡迎的本田翼亦進不了中年族群的榜單上。看來日本對「女朋友」的定義都有世代之爭。