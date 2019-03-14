【實試】浸大生控訴Hall Can中湯有餿味　記者飲到皺晒眉？

有學生在Facebook專頁「HKBU Secrets」發文，指在浸大食坊（俗稱「Hall Can」）飲的中湯竟有一陣餿味！ 《開罐 Opener》派出記者跟隨浸大學生到場實試，到底中湯有沒有餿味？學生的無伏推介又是甚麼？睇片啦！ （所有評語根據記者及嘉賓個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。）

浸大學生駿軒（左）帶實測記者Ruby一試浸大食坊中湯有無伏！（莊堅毅攝）

（網上截圖）

發文學生指在浸大食坊點上一碗中湯，但飲了之後發現有一陣餿味，更直言「直頭想嘔」。於是《開罐》請來浸大市場學系Year3學生駿軒，帶著記者到場實試，看看所言是否屬實！

👇👇👇看實試過程及反應👇👇👇

自選雙餸飯售28元，記者就挑選了節瓜排骨及薯仔腩肉兩個餸。（莊堅毅攝）

這是一碗青紅蘿蔔湯。（莊堅毅攝）

記者點上附例湯的兩餸飯，兩餸分別為節瓜排骨及薯仔腩肉。證實例湯雖然味道不濃，沒有青紅蘿蔔的味道，但並未如網上所講般有餿味。節瓜排骨平平，薯仔腩肉則薯仔炆煮時間不夠長，吃起來尚有一點青青的薯仔味。但整體來說性價比算是不錯，並未如網上講得那麼差。

單併燒味飯售29元，份量很多。（莊堅毅攝）

駿軒就指，根據經驗兩餸飯味道通常都一般，而最穩妥無伏的是燒味飯。經過記者實試，果然叉燒飯比起兩餸飯更好吃一點。

不過都好感激有星期一至日都開嘅Hall Can！ 浸大市場學系Year3學生 駿軒

駿軒指，雖然Hall Can提供的餐點味道真的平平，但勝在星期一至日都會開放，而且由早上7點半開到晚上11點，成為學生趕Project時的好夥伴，所以都十分感激有Hall Can的存在！