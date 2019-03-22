在日本如何認出中國人？　日本人：上街不化妝就是了

如果你身邊有從日本留學回來的朋友，你就會發現：感覺不一樣了！女生大多數都會化非常精緻的淡妝，雖然在直男眼裡，他會覺得你根本沒有化妝，天生就長這麼好看。嗯，事實也是如此。

其實這是日本非常流行的化妝法：看似無妝勝有妝！比如國民老婆gakki、蒼井優、宮崎葵、綾瀨遙，最喜愛的都是偽素顏妝。

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沒錯，你看她們像沒有化妝，但事實上如果她們不化妝是不會讓你們看見的。

日本好多女生從小學開始就會化妝了，當然，跟內地的“小學生化妝大賽”的風格還是有一定差別的。這是因為日本人認為不化妝就出去見人是很沒有禮貌的，所以如果你在日本工作，即使沒有嚴格要求你要化妝，但大家也是非常自覺地化好淡妝。

內地的“小學生化妝大賽”（標準日本語）

如果你在日本素面朝天參加面試，那麼除非你顏值高到沒天理、能力高到沒朋友，否則公司一般不會錄取你。家庭主婦即使是出去買個菜、逛個街，也會化個妝再走，學生就更不用說了，素顏上課都得戴個口罩，要不然沒臉見同學。

啊！這個看臉的世界！

在化妝的問題上，中、日兩國的差異還是蠻大的。在日本，如果你有一天素顏出現在朋友面前，朋友會問你：你是不是受刺激了？然而在中國，如果不怎麼化妝的人突然化了妝，朋友也會問：你是不是受刺激了？

之前有人問：在日本如何認出中國人？ 答：街上不化妝的就是。

雖然中國目前也有很多人意識到了化妝的重要性，但是還是有些人對化妝有偏見，以素顏為美，認為除了參加節目和派對之外，化妝都是不妥的。

化妝不代表是“妖豔賤貨”，而素顏也並一定就是“自然美”，最重要的還是跟隨自己的內心啦。化妝的確可以修飾五官，讓人看起來更元氣，在一些重要場合中也顯得更加正式。但是如果你不喜歡化妝，那麼就只在需要的時候化一些淡妝就好了，同理，如果你喜歡化妝，但是身邊的人都不化妝，也不需要在意他人的看法。只要不影響別人，就做自己喜歡的事情就好啦！