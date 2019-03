男子神計算指女性一年月經開銷只需$200　「別抱怨！少買杯咖啡」

每月M到之苦,男生又懂多少?不僅要忍受腹痛,連買衛生用品也是一筆開銷。英國有男生在Twitter 發文,幫女生計計數,指每年的月經開銷只需20英磅,引來大批女性網民熱議。齊來看看這位神算,到底是如何得出這個答案。

(Twitter截圖 @aisghair)

英男網民:「別再抱怨,買少杯咖啡」



英國有名男網民指,「平均女生每次月經,大概會流10-35毫升的血。而每條綿條可以吸5毫升血,所以每次經期用7條綿條就足夠了」,「不過慷慨地計算,女生每次經期就用10條吧,設每年女生來9次月經,即最多用到90條綿條」。



就連綿條的價錢,這位男生也有幫忙格價,「網購64條裝的綿條連運費,只需英磅7.9元 (即約$82.12港元) 。買兩包共128條綿條足夠一年使用,所以一年的月經開銷約20英磅」。在最後一段還寫到,「別再抱怨,少買大杯咖啡」。(Cut down on your Starbucks venti frapps and stop whining.)

網民不解男網民指月經每年9次。(Twitter截圖)

網民留言笑指,該男生一定不知道每年有多少個月。(Twitter截圖)

衛生用品公司創辦人:平均一天需更換綿條約三次



帖文引來大批女性網民熱議,有的指責該男生言論是「歪理和荒謬」,「只有沒有經歷過經期的人才說得出口」。女性衛生用品公司Aunt Flow 的創辦人Claire Coder表示,1條綿條最多只能用8小時,過後要馬上更換,不然會有感染風險。而平均一天要更換約3次,一個月經週期約用21條,所以平均每年約要花$120美元 (即約$941.89港元)。

據資料,美國加州曾有一名女模特兒瓦塞爾(Lauren Wasser)5年前因使用衛生棉條患中毒性休克綜合症(Toxic Shock Syndrome),導致右小腿需截肢。