插畫家將汽水畫成各有性格人物　百事、可口可樂氣質有何不同？

不少插畫家靈感來自身邊的日常事物，插畫家SILLVI就將常喝的罐裝飲品變成有血有肉的人物角色，每個角色的性格都十分鮮明突出，當中更有角色有感情線！快看看誰和誰戀愛中！

他們倆之間竟然有愛情線！（sillvi_illustrations@instagram）

不少插畫家靈感來自身邊的日常事物，一位韓籍插畫家SILLVI就將我們常喝的罐裝飲品全部變成有血有肉的人物，透過畫作都可以感受到每個角色不同的性格，當中更有角色會有感情線！

可口可樂原來是走性感成熟的路線！（sillvi_illustrations@instagram）

在這位插畫家的筆下，我們幾乎每天都能看見的紅罐可口可樂，化身成為成熟性感的女性，披著代表可口可樂的紅色外套，十分誘人。

AriZona綠茶則變成溫柔而知性的女性。（sillvi_illustrations@instagram）

而來自美國的AriZona綠茶，在他的筆下則變成一位知性的日本女性，穿上薄荷綠色的和服，梨渦淺笑如蜂蜜綠茶般甜美。

芬達橙汁汽水是清爽的少女！（sillvi_illustrations@instagram）

甜甜的芬達橙汁汽水則變成清爽的少女，正如芬達一樣清爽又青春！

👇👇👇按圖看其他畫作👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

SILLVI在19年更開設自家Studio，將畫作印成作品出售，不知道用印有「雪碧女生」的杯子喝雪碧會不會有另一番風味？

+ 4 + 3 + 2

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可支援獨居視障人士解決家居危險及嚴重衞生問題，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃