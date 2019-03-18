【港鐵撞車】網民神改編鄭伊健《極速》　「頭搖又尾擺車門笠晒」

港鐵在凌晨近3時測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，車廂毀爛彷如災難片現場，意外令網民嘩然，更有連登仔改歌諷刺港鐵。

網民的創作力量一向都令人津津樂道，今次港鐵撞車意外，更刺激一眾連登仔小宇宙，發文改歌詞諷刺港鐵。連登用戶「大賢者」發文，改編鄭伊健的《極速》。

「頭搖又尾擺 車門笠晒 不肯改進只識加價 又再壞」

其他網民紛紛留言支持，一人一句加入創作，當中最難是中間的一段英文RAP，不過亦難不倒一眾創意爆燈的連登仔。更有網民點名希望鄭伊健翻唱，「又有新歌聽」、「全首唔該！！！！」、「留名等高手rap」、「Rap版請參考達哥」、「推到浩南哥唱」。

網民改歌諷刺港鐵意外。（圖片由港鐵提供）

《開罐》為大家整理了網民的全首創作：

扶手已爛 門口已爛 座位已爛 車窗已爛 時亨已睡 誰可有罪 毫不畏懼 炒車壯舉 the company is trash, I shoot suckers like crack and attack with my tire track, as big as pay back the red, blue and purple, ruin the day, Downs the signals just like a revolution, here to say I break the lock, bust my chops and never wait the cops to say stop Fxxk your mother before you fade like an illusion 我話ok就得 there's no problem 頭搖又尾擺 車門笠晒 一早醒覺 早知鐵路又會壞 櫈被拆解 逐層逐塊 碰爛了的器械 頭搖又尾擺 車門笠晒 不肯改進只識加價又再壞 看地鐵中 特權大晒 變賣我港似猶大 時亨唔表態！

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