【港鐵撞車】網民神改編鄭伊健《極速》　「頭搖又尾擺車門笠晒」

網民的創作力量一向都令人津津樂道,今次港鐵撞車意外,更刺激一眾連登仔小宇宙,發文改歌詞諷刺港鐵。連登用戶「大賢者」發文,改編鄭伊健的《極速》。

其他網民紛紛留言支持,一人一句加入創作,當中最難是中間的一段英文RAP,不過亦難不倒一眾創意爆燈的連登仔。更有網民點名希望鄭伊健翻唱,「又有新歌聽」、「全首唔該!!!!」、「留名等高手rap」、「Rap版請參考達哥」、「推到浩南哥唱」。

《開罐》為大家整理了網民的全首創作:

扶手已爛 門口已爛

座位已爛 車窗已爛

時亨已睡 誰可有罪

毫不畏懼 炒車壯舉

the company is trash, I shoot suckers like crack

and attack with my tire track, as big as pay back

the red, blue and purple, ruin the day,

Downs the signals just like a revolution, here to say

I break the lock, bust my chops

and never wait the cops to say stop

Fxxk your mother before you fade like an illusion

我話ok就得 there's no problem

頭搖又尾擺 車門笠晒

一早醒覺 早知鐵路又會壞

櫈被拆解 逐層逐塊

碰爛了的器械

頭搖又尾擺 車門笠晒

不肯改進只識加價又再壞

看地鐵中 特權大晒

變賣我港似猶大

時亨唔表態!