盤點5隊花了最長時間才拿下1位的韓團　CLC、N.FLYING等了快4年

韓國樂壇的鬥爭非常激烈，每個月都有新團出道，要在數百隊中突圍而出，的確不簡單。最近，出道接近4年的樂隊N.FLYING被「強召」打歌，更拿下了出道後首個1位。除了N.FLYING之外，還有哪些團體是花了很長時間才拿了1位？
CLC
【1】CLC－1426天
2015年3月19日出道的CLC，
一開始只有5名成員。
大約一年後再加入兩名成員，
包括來自香港的Elkie。
她們一直都被視為樂壇的滄海遺珠，
明明歌好聽 、有實力，
但卻遲遲沒有人賞識。
有網民批評所屬經紀公司管理不善，
不但活動時沒有替CLC加以宣傳，
而且亦不替成員接更多個人活動。
最終她們在今年2月12日
才憑著《No》成功拿下出道後首個1位。
【2】N.Flying－1385天
N.Flying是FNC旗下的樂隊，
2015年5月20日出道。
公司一直沒有給他們很多資源，
出道2年都沒有甚麼起色。
之後加入《Produce 101》
第2季的參賽者柳會勝，
不過成績一直都是平平無奇。
今年1月他們推出了新歌《Rooftop》，
原本也是沒甚麼特別地結束了宣傳期，
可是宣傳期結束後沒多久，
歌曲排名不斷上升，
最終在3月5日，
他們被「強制召回」打歌，
拿下出道後首個1位。
【3】Girl's Day－1095天
2010年7月9日出道的Girl’s Day，
今年年初已宣佈全員不續約但不解散。
雖然她們是少數沒有被
「7年魔咒」打破的女團，
曾經亦有過非常輝煌的成績，
但原來她們也經歷了一段
很長時間的無名期。
出道整整3年才憑著
《女總統》拿下出道首個1位。
【4】DIA－1066天
DIA於2015年9月14日出道，
可說是充滿著風波的團體。
出道一年見沒有甚麼起色，
公司派了兩名成員參選《PD101》。
最終彩娟成功成為了I.O.I的成員，
原本以為彩娟能幫助帶動團體的發展，
但事實並沒有達到如期的效果。
她們前後共經歷了4次成員變動，
參加了兩次選秀節目 ，
最終在去年8月憑著《Woo Woo》
拿下出道後首個1位。
【5】EXID－1060天
EXID於2012年2月16日出道，
是少數出道超過7年
仍在積極活動的女團之一。
她們一路以來的經歷可說是十分坎坷，
2014年，
原本成員也打算作「最後的賭注」，
如果《UP & DOWN》
沒有紅起來的話，
她們就會離開樂壇。
但是宣傳期卻撞正亞運會，
當時她們被逼提早結束宣傳。
幸好有人將哈妮的直拍影片上載，
令這隻歌在網路間快速傳開去，
最終在12月被「強召回歸」，
拿下第一個一位。