盤點5隊花了最長時間才拿下1位的韓團　CLC、N.FLYING等了快4年

開罐
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韓國樂壇的鬥爭非常激烈，每個月都有新團出道，要在數百隊中突圍而出，的確不簡單。最近，出道接近4年的樂隊N.FLYING被「強召」打歌，更拿下了出道後首個1位。除了N.FLYING之外，還有哪些團體是花了很長時間才拿了1位？

CLC

【1】CLC－1426天

2015年3月19日出道的CLC，
一開始只有5名成員。
大約一年後再加入兩名成員，
包括來自香港的Elkie。
她們一直都被視為樂壇的滄海遺珠，
明明歌好聽 、有實力，
但卻遲遲沒有人賞識。
有網民批評所屬經紀公司管理不善，
不但活動時沒有替CLC加以宣傳，
而且亦不替成員接更多個人活動。
最終她們在今年2月12日
才憑著《No》成功拿下出道後首個1位。

+2

【2】N.Flying－1385天

N.Flying是FNC旗下的樂隊，
2015年5月20日出道。
公司一直沒有給他們很多資源，
出道2年都沒有甚麼起色。
之後加入《Produce 101》
第2季的參賽者柳會勝，
不過成績一直都是平平無奇。
今年1月他們推出了新歌《Rooftop》，
原本也是沒甚麼特別地結束了宣傳期，
可是宣傳期結束後沒多久，
歌曲排名不斷上升，
最終在3月5日，
他們被「強制召回」打歌，
拿下出道後首個1位。

【3】Girl's Day－1095天

2010年7月9日出道的Girl’s Day，
今年年初已宣佈全員不續約但不解散。
雖然她們是少數沒有被
「7年魔咒」打破的女團，
曾經亦有過非常輝煌的成績，
但原來她們也經歷了一段
很長時間的無名期。
出道整整3年才憑著
《女總統》拿下出道首個1位。

+2

【4】DIA－1066天

DIA於2015年9月14日出道，
可說是充滿著風波的團體。
出道一年見沒有甚麼起色，
公司派了兩名成員參選《PD101》。 
最終彩娟成功成為了I.O.I的成員，
原本以為彩娟能幫助帶動團體的發展，
但事實並沒有達到如期的效果。
她們前後共經歷了4次成員變動，
參加了兩次選秀節目 ，
最終在去年8月憑著《Woo Woo》
拿下出道後首個1位。

【5】EXID－1060天

EXID於2012年2月16日出道，
是少數出道超過7年
仍在積極活動的女團之一。
她們一路以來的經歷可說是十分坎坷，
2014年，
原本成員也打算作「最後的賭注」，
如果《UP & DOWN》
沒有紅起來的話，
她們就會離開樂壇。
但是宣傳期卻撞正亞運會，
當時她們被逼提早結束宣傳。
幸好有人將哈妮的直拍影片上載，
令這隻歌在網路間快速傳開去，
最終在12月被「強召回歸」，
拿下第一個一位。

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