盤點5隊花了最長時間才拿下1位的韓團　CLC、N.FLYING等了快4年

韓國樂壇的鬥爭非常激烈，每個月都有新團出道，要在數百隊中突圍而出，的確不簡單。最近，出道接近4年的樂隊N.FLYING被「強召」打歌，更拿下了出道後首個1位。除了N.FLYING之外，還有哪些團體是花了很長時間才拿了1位？

CLC

【1】CLC－1426天



2015年3月19日出道的CLC，

一開始只有5名成員。

大約一年後再加入兩名成員，

包括來自香港的Elkie。

她們一直都被視為樂壇的滄海遺珠，

明明歌好聽 、有實力，

但卻遲遲沒有人賞識。

有網民批評所屬經紀公司管理不善，

不但活動時沒有替CLC加以宣傳，

而且亦不替成員接更多個人活動。

最終她們在今年2月12日

才憑著《No》成功拿下出道後首個1位。

+ 2

【2】N.Flying－1385天



N.Flying是FNC旗下的樂隊，

2015年5月20日出道。

公司一直沒有給他們很多資源，

出道2年都沒有甚麼起色。

之後加入《Produce 101》

第2季的參賽者柳會勝，

不過成績一直都是平平無奇。

今年1月他們推出了新歌《Rooftop》，

原本也是沒甚麼特別地結束了宣傳期，

可是宣傳期結束後沒多久，

歌曲排名不斷上升，

最終在3月5日，

他們被「強制召回」打歌，

拿下出道後首個1位。

【3】Girl's Day－1095天

2010年7月9日出道的Girl’s Day，

今年年初已宣佈全員不續約但不解散。

雖然她們是少數沒有被

「7年魔咒」打破的女團，

曾經亦有過非常輝煌的成績，

但原來她們也經歷了一段

很長時間的無名期。

出道整整3年才憑著

《女總統》拿下出道首個1位。

+ 2

【4】DIA－1066天



DIA於2015年9月14日出道，

可說是充滿著風波的團體。

出道一年見沒有甚麼起色，

公司派了兩名成員參選《PD101》。

最終彩娟成功成為了I.O.I的成員，

原本以為彩娟能幫助帶動團體的發展，

但事實並沒有達到如期的效果。

她們前後共經歷了4次成員變動，

參加了兩次選秀節目 ，

最終在去年8月憑著《Woo Woo》

拿下出道後首個1位。

【5】EXID－1060天



EXID於2012年2月16日出道，

是少數出道超過7年

仍在積極活動的女團之一。

她們一路以來的經歷可說是十分坎坷，

2014年，

原本成員也打算作「最後的賭注」，

如果《UP & DOWN》

沒有紅起來的話，

她們就會離開樂壇。

但是宣傳期卻撞正亞運會，

當時她們被逼提早結束宣傳。

幸好有人將哈妮的直拍影片上載，

令這隻歌在網路間快速傳開去，

最終在12月被「強召回歸」，

拿下第一個一位。