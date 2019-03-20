天仁茗茶、麥當勞　3月尾必睇！　5大優惠使用方法及伏位大公開

又到月尾！《開罐 Opener》為你精選3月尾5大必收優惠，麥當勞、天仁茗茶都有！ 想知如何得到？快看下去！

麥當勞的新系列「Taste of Japan」。

【1】麥當勞 優惠價試新包！

麥當勞於3月20日透過「麥當勞App」送大家五張優惠券，無須登記，打開App並登入就可以自動得到。優惠券讓大家以優惠價買新系列的漢堡包餐，不過就要快快使用，因為優惠券只有效至3月24日，而且要注意的伏位甚多！

👇👇👇按圖看有甚麼優惠券！👇👇👇

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需要注意的伏位：

【1】每次惠顧只可以用一張優惠券，所以想一次用幾張就要分單啦！

【2】一定要用麥當勞App點餐才可以使用優惠券，到分店親身用把口落單係無得用㗎！

【3】錯手按「不感興趣」鍵的話，優惠券就會永久消失了。

【4】只適用於指定餐廳（海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場除外），而且根據新聞稿所講，適用優惠之餐廳可隨時被更改。

小心不要按這個按鈕！一按的話就要跟優惠券講byebye了！欲哭無淚啊！

（天仁茗茶Facebook專頁）

【2】天仁茗茶 帶指定杯有8折！

即日起至2019年4月2日，大家可以在7-Eleven買到天仁茗茶自家出品的限量摺疊隨行杯，這個杯容量有500毫升，與一杯天仁的份量一樣！而且耐冷耐熱，可以承受0℃至120℃的溫度。購入隨行杯時，更隨杯附送6粒天仁茗茶的綠茶麻糬。

購入隨行杯後，帶同隨行杯到香港任何天仁茗茶分店購買茶飲，那杯飲品都可以得到8折優惠！優惠期至2019年6月19日，如果購入了這個隨行杯，這段時間真的要瘋狂喝天仁才可以「抵返條數」！

（Häagen-Dazs Facebook專頁）

【３】Häagen-Dazs 雙球價錢買四球！

於3月15日至24日以八達通或手機App「Smart Octopus」買雙球雪糕，就可以有買一送一優惠，即是可以雙球的價錢，購買四球雪糕！除了一定要使用八達通、一定要外賣之外，也沒有甚麼限制，連口味都可以自選，四球不一樣都可以，正啊！不過留意返，淺水灣The Pulse專門店係無呢個優惠㗎！

（Pacific Coffee Facebook專頁）

【4】Pacific Coffee 楓糖系列買一送一

繼續都是買一送一優惠！Pacific Coffee於3月20日至3月26日，春季楓糖系列買一送一！可選產品包括「楓糖牛奶咖啡」、「楓糖黑芝麻牛奶咖啡」及「楓糖朱古力牛奶咖啡」。想得到買一送一優惠，只要follow Pacific Coffee instagram帳戶，並於付款時向店員展示，就可以得到優惠啦！

（東海堂Facebook專頁）

【5】東海堂 3.6牛乳系列買一送一！

2019年3月18日至22日，一連五天到指定東海堂分店購買「3.6牛乳•Oreo曲奇熱飲」或「3.6牛乳•栗子熱飲」，即可享有同款買一送一！不過留意返，優惠只適用於中午12點至下午6點，買返杯與親友當下午茶也不錯！

不過優惠只適用於以下分店：

卑路乍街、灣仔春園街、金鐘廊、中環萬宜大廈、鯉景灣、北角友邦廣場、尖沙咀天星碼頭、奧海城一期、淘大商場、葵芳新都會廣場、宇晴匯、葵涌九龍貿易中心、荃灣港鐵站、將軍澳新都城二期、將軍澳廣場、馬鞍山廣場、大圍富嘉花園、元朗教育路