經常連錯藍芽　鄰居爆笑告示提醒：你家的音響沒有壞

早前香港有一個網絡笑話，說用男友手機連上了好友家的wifi，想不到台灣也有類似事情發生。 有網民在facebook群組「爆笑公社」轉載了一條貼文，內容是一位網民分享了自己的鄰居常常連錯了自己的藍芽音響，還慒然不知。因此該網民忍不住在鄰居門口張貼了一張告示，提醒他「你的藍芽音響沒有壞！」

告示中以「親愛的 你的藍芽音響沒有壞！！！」為題，勸勉鄰居不要再連錯藍芽了。（「爆笑公社」截圖）

樓主在告示提醒鄰居開啟藍芽時應確認一下設備號碼。又勸導鄰居如連接時發現沒有聲音，都不用急著把音響「開到最大聲」，暗示他樓主對造成不少滋擾。後段也「客氣」地感謝他分享音樂，只可惜樓主對音樂「喜好類型不同」，不應「遠距離分享」。最後也祝鄰居「愉快順心每一天」。

一眾網民對此事都覺得相當可笑，建議樓主下次「放大悲咒」給鄰居聽。也有不少網民覺得樓主及鄰居都「好險不是在看A片」，如果給家人聽到就可憐了。亦有網民表示告示中有樓主號碼，小心每家都想「連連看」，強迫樓主聽聽自己喜歡的音樂。當中又有不少留言指自己也遇過，驚訝這種情況原來相當普遍。

↓↓↓更多網民啜核留言↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

其實歷年來都有很多被鄰居滋擾下怒得張貼告示的事件，理由離奇古怪，讓人捧腹大笑。

↓↓↓歷年爆笑鄰居告示↓↓↓