韓國流行催眠看前世　有人中途撞鬼、有人看到自己是老虎？！

最近韓國非常流行「前世體驗」，是一種利用催眠術來看前世的方法。雖然很多人都不相信，但卻越來越多人嘗試。當中有人試過中途撞鬼，亦有人說看到自己的前世是頭老虎？！你又希望知道自己的前世是甚麼嗎？

最近韓國非常流行這種前世體驗（《藍色大海的傳說》劇照）

最近韓國非常流行這種「前世體驗」，

越來越多網民都在網上分享自己的親身經歷，

每次的收費大概只需要5萬won（約港元360），

所以吸引了不少人參加。

在行內非常出名、東亞大學的薛基文博士表示，

其實如果想做的話，

在家也能做到，

不過最佳的體驗方法

當然是找合資格的催眠師。

薜教授亦表示，

不是每個參加者也能看得到自己的前世，

「有些人來過幾次也沒有看到，

有些人來一次已經看到」。

當中不少參加者都在參加後

於網上分享自己的體驗，

一齊看看有哪些特別的故事！

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