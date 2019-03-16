【張紫妍逝世10周年】目擊者出書揭露陪睡黑幕　促請政府翻案

正當大家都將焦點放在關於韓國藝人的醜聞之際，其實韓國還發生了很多不該被遺忘卻被遺忘的事件。其中一件就是10年前自殺身亡的女星張紫妍之案件。適蓬她的死忌10周年，她的好朋友兼事件的證人尹智吾近日出書，希望能將事件的上訴時效延長，替張紫妍查出真相。

2009年3月7日，韓國女演員張紫妍因被迫多次陪睡而自殺死亡，結束29年的短暫人生。(網上圖片)

尹智吾於3月15日早上10時半現身於首爾的世宗文化會館前，大聲呼叫著「要求延長『張紫妍事件』上訴時效」的口號。她在接受記者訪問時表示，張紫妍的死並不是單純的自殺，「如果過了上訴時效的話，疑犯根本得不到應有的懲罰」。為了令大眾重新關注事件，她鼓起勇氣出版了一本名為《最新的證言》的書，將所有和事件有關的事也在書本中記錄下來。。

尹智吾替好友出書，希望能得到公眾關注，還她一個公道。(news1)

已故女星張紫妍，於2009年3月7日，被發現於住所內自殺身亡。她身前曾經多次被逼進行「性招待」，而疑犯的層面亦非常廣闊，除了娛樂圈的人之外，亦涉及政界的高官。身為張紫妍的好友兼聲稱親眼目睹性暴力現場的尹智吾，過去雖然曾經多次到警署作供協助調查，但最後所有嫌疑犯都被警方以「無嫌疑」之名釋放，她質疑疑犯有可能與警方有「密切的關係」。

張紫妍曾經出演韓版《花樣男子》，同劇飾演「杉菜」的具惠善大讚她是一名很好的前輩。（《花樣男子》劇照）

↓↓看看尹智吾在書中指出了甚麼證言↓↓

【證言1】曾被迫坐在某記者的大腿上並遭非禮



目睹張紫妍被非禮的尹智吾，曾經公開指證《朝鮮日報》出身的趙某記者為其中一名疑犯。2008年8月的某天，張紫妍如常照到去酒場「接客」的請求，而尹智吾當天碰巧亦接到公司要求出席與商界及政界會面的生日派對的請求，所以便和張紫妍一起去了。尹智吾過去曾經多次向警方作證，指自己記得很清楚：「當時姐姐（張紫妍）穿著短裙站在檯上。而鄭某則把姐姐拉下來，強逼她坐在自己的大腿上並非禮她。」但警方卻以「證據不足」為由結束調查。而因為曾為此事作證，尹智吾亦無法再在演藝圈立足。感到巨大壓力的她，過去一直需要接受精神科治療。

尹智吾續指，張紫妍曾經向她透露，自己於2008年6月於公司內被公司代表金某暴力對待。(Insight)

【證言2】被公司代表暴力對待

尹智吾續指，張紫妍曾經向她透露，自己於2008年6月於公司內被公司代表金某暴力對待。當時張表示：「他（金某）把我鎖在房間內，用手和膠樽不斷打我的頭。」而張的友人李某亦曾為此事作供：「我見到她眼睛有瘀傷。當時她在房間內放聲大哭近1小時。」而疑犯金某卻辯稱，當時因為聽到一些誹謗自己的事，感到無比憤怒便打了她。不過，警方認為，就算他承認了打她，也不能證實他有份逼使張進行性招待。

有指張紫妍於母親死忌當天被召去當性招待。（視覺中國）

【證言3】張母死忌當天亦被召去當性招待



2018年7月媒體JTBC和MBC亦報道過張紫妍於母親死忌當天被召去當性招待的事。張出發去酒局之前，去了美容室弄頭髮，而公司則要求她拍低照片以作為「claim錢」的憑證，充分顯示了是公司讓她去酒局的嫌疑。「TV朝鮮」的代表和專務均有出席是次酒局，到子夜時分才結束。而張紫妍則在酒局之後，回家自殺身亡。不過警方調查後指，沒有人能證明她當時出席過酒局。

張紫妍的遺書於2011年公開，直指生前被迫進行「性招待」。（sportsjosun圖片）

【證言4】遺書中暗示公司讓她接客

2009年，張紫妍曾經將一份「有接受性招待的人」的名單交給有勢力的人後便自殺身亡。張紫妍於名單中表示「公司讓我不在酒吧、酒店等地方，而是在會見室、浴室、密室等地方的床上（接客），曾經試過在一個有3層的密室中，被別人隨意亂掃我的身體」，暗示公司就是讓她進行性招待的一方。