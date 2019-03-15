【勝利醜聞】韓媒調查　男士群組內流行互傳偷拍女性片段

韓國歌手鄭俊英，被爆出在一個團體聊天室內將偷拍女性的性愛片段共享，而聊天室內的人亦肆無忌憚地把片段傳來傳去，令韓國人非常憤怒。 但原來在一般人的世界中，這種「老司機聊天室」亦非常流行。韓國電視台KBS近日進行調查，發現不少男士都有加入這些群組，在裡面分享偷拍女性的片段。

偷拍本身就是一件不正確的事，偷拍完還要向別人分享炫耀，絕對是不要得的行為。（《我的ID是江南美人》劇照）

聚集幾百個男士的聊天室



接受訪問的金先生（30歲）表示，在讀大學的時候，曾經加入過一個聲稱是屬於「系足球隊」的群組。但加入後，經常有人將在夜店偷拍的影片傳出來，「前輩和後輩互傳這些影片，完全不當是回事，傳完之後不斷討論，有說有笑的。最後，我因為沒有加入討論，被趕了出來。」

不只陌生人，不少人更會偷拍身邊的朋友。（《我的ID是江南英人》劇照）

年老一輩也愛收藏偷拍影片



73歲的首爾的士司機徐先生認為，在群組分享偷拍的影片並不罕見。「我看過。看Kakao talk（聊天程式）就會有了。偷拍的又有、討論女明星的又有，很多人都喜歡看，會主動問有沒有更多影片，亦會將影片傳開去。」他亦表示，一名認識的的士司機，經常也會進入這些群組。「他會將在群組裡面得到影片傳在usb內，非常多。」

《逆權司機》劇照

好奇心大過天



在爆出鄭俊英偷拍的時候，「鄭俊英影片」頓時上了韓國naver的熱搜榜第一位，顯示所有人也對鄭俊英所拍的片段非常有興趣。但接受訪問的金小姐認為，大家都覺得那是一件有趣的事，令她感到十分憤怒。她亦表示，一名很熟的男同事在事件被公開的那天對她說：「我認識的弟弟，他亦在（鄭俊英的）那個群組，我很辛苦才把影片得到的，你偷偷看吧。」當時她馬上跟那個同事吵架，但對方卻說「只是開玩笑」，令她更加憤怒。

接受訪問的金小姐（KBS圖片）

不知道看了也是犯罪



另一名接受訪問的文先生表示，身邊的確有不少這些人存在。「會偷拍的應該不多，但會看這些影片的人一定很多。一般在BT也會找到很多偷拍的片段。我承認我在大學時也有加入及看過，但現在已經退出了。但身邊有不少朋友都會分享這些片段及熱烈討論。市民好像不知道其實連看過這些影片也是犯罪的一種。」