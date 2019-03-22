在迪士尼合照後男友離奇消失　上千網友助尋人結果...

美國女子和男友同遊迪士尼樂園，期間男友離奇失蹤，她在facebook上發文求助，過千名網民協助尋人，最後在關園前15分鐘找回男友，他竟然說出一句令網民目瞪口呆的說話。

到迪士尼樂園拍拖，是不少情侶的標準活動。美國女子Brittany Blake和男友Regory Turco亦不例外，只是想到情侶間的甜蜜旅程，最後卻變成離奇尋人事件。

女子Brittany Blake在網上尋男友。（facebook截圖）

Faceook群組「Annual Passholders - Walt Disney World Resort」3月中出現一則離奇貼文，Brittany Blake在貼文中表示，她跟男友同遊迪士尼樂園期間，男友離奇蹤。由於對方電話完全不通，她找了好幾個小時還是找不到人，「如果有人看到他的話，麻煩告訴他，我在墨西哥館等他」、「我現在超緊張，我很不喜歡自己一個人，他可能喝酒了。」

她亦上載他們的合照，希望網民幫幫眼。（facebook截圖）

男友的離奇失蹤事件引起群組成員的關注，短短兩小時就已經得到過千名網民留言，亦有身處事發迪士尼樂園的朋友，四出幫她找尋男友。由於發文附上他們的合照，男友當時穿了一件很顯眼的紅色夏威夷恤衫，有網民笑稱恤衫很有特色，應該很快就會有人發現他了。這件奇怪事情在網路上爆紅，更有人為此特別創了「#FINDREGORY」與 「#FINDBRITTANYBF」的hashtag。

有網友笑說男友的衣著跟史迪仔一樣。（facebook截圖）

直到關館前15分鐘，終於有網友在貼文回覆，「找到人了，他在魔雪奇緣的遊樂設施」。而Brittany亦在facebook上「報平安」，指自己終於找回了男朋友，而男友沒有告訴她，他失蹤的幾個小時到底做了什麼，只說「很享受未來世界的遊樂設施。」

有網友在「魔雪奇緣」中找到樓主的男朋友。（facebook截圖）

Brittany之後補充，男友並不知道自己已經成為了網絡紅人，直到隔天上網才發現這離奇的事情，不過許多網友對結局不甚滿意，覺得整件事情充滿了疑點，大家又怎樣想的呢？