【尋秦記】神劇原班人馬再拍電影版　回顧12句經典搞笑對白

「別高興～別以為叫始祖～」一直相傳開拍電影版的經典神劇《尋秦記》昨天正式宣布演員陣容，一班熟悉的面孔包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名及雪兒皆有亮相，令不少80、90後高呼「回憶返晒嚟！」 作為穿越劇鼻祖，《尋秦記》其中最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，那種錯摸的喜感令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，不知作為劇迷的你又記得幾多？

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名及雪兒，是不少人的童年回憶。（HK01圖片）

【1】鹹蛋超人你見過未呀？

項少龍以人工呼吸救醒烏廷芳後，又被罵淫賊。最後以一句「鹹蛋超人」令她無言以對。

【2】時光雞，我從未聽過

項少龍對善柔說自己是從時光機來，善柔卻聽錯是時光雞。

【3】你咁鍾意放蛇，唔好去做差婆！

烏廷芳想用蛇捉弄項少龍，反被「放蛇」。

【4】你可唔可以唔好擺晒pose用背脊對住我講嘢

項少龍對陶總管的古人對答忍無可忍，非常不滿，發表了以下偉論。

【5】我都係自己搞掂自己

項少龍首次見雅夫人描述自己的劍術時用了相當地道的廣東話。

【6】佢讚緊你呀，八婆！

陶總管最好笑一幕！在古代對「八婆」一詞的全新定義！

【7】好嘢！我搵到魯公祕錄！

最經典一幕！下一句「呀好嘢！我搵埋老婆祕錄！」才是重點。

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【8】呢度啲臨時演員咁平嘅？

趙盤找人脅持項少龍，被項少龍一眼看穿是「臨記」所為。

【9】刀叉呢種進食方法，係西方國家先會用

對於現代人來說，項少龍在戰國時期要用刀叉切肉都是好正常。

【10】馬沙廚？咩馬嚟㗎？

項少龍形容烏堡主的馬居然可享有Massage，「嘆過神戶啲牛」，不料被烏堡主反問。

【11】TVB個B呀，B仔個仔呀

當年獎門人經典遊戲「超級無敵馬拉松」，同樣被項少龍引入至古代。

【12】係BBQ，唔係＂BB＂Q！

據聞《尋秦記》也是TVB BBQ結局的始祖，開托了BBQ在TVB的盛世。

你們還記得多少經典對白？不妨留言分享一下吧！