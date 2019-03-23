「我是個有故事的男人」小學生晒恩愛瘋傳　引上萬網民湧fb圍觀

近日一名台灣小學生在facebook上暴紅，全因一篇超MK的「愛的宣言」，在他跟「老婆」在一起的7天紀念日發文，可惜一天之後就分手，更指自己「是個有故事的男人」，豪邁語氣令網民暴動，組團到他facebook圍觀。

這年頭當個小學生都不容易啊，不單要好好做功課上堂，還要處理複雜的感情問題。這位facebook名叫「葉郡成（成哥）」的台灣小學生，3月19日在facebook上貼上了一張聲稱是跟老婆的合照，文中寫道「寶貝老婆，我們在一起一個禮拜了，雖然你一直惹我森7（生氣），不過我還是很愛你，雖然我沒什麼錢，但我一定會給你幸福的。」他更警告其他網友，不要私訊女生，「誰要是敢密我老婆，他就完蛋了」

成哥的深情文章引來大量網民朝聖。（facebook截圖）

在文章的最後，他亦加上了幾個hashtag，當中更有近年興起的潮童金句「狼諾（若）回頭必有緣由，不是報恩就是報仇」，超MK語氣及行文排版，令他在facebook瞬間爆紅，吸引逾萬個留言，網友紛紛表示，「7天快樂是哪招？」、「這才是真愛」、「穩穩的一輩子」。

不過一天之後他們就分手了。（facebook截圖）

在網民對這一對7天情侶送上祝福之後一天，成哥卻黯然發文，指自己已經跟女生分手，「對不起現在的我給不了妳未來，我是個有故事的男人」，更貼上二人充滿文藝氣息的對話。只見成哥對女生說，「別輕易愛上我」、指自己是風一樣的男人，而女生亦不甘示弱，「這一點挫折我承受得起，落淚不算甚麼」。

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除了愛情，成哥亦沒有忽略身邊的朋友，他成立了「戰龍會」自己當老大，以一張黑底紅字海報招人，更加入了「#加入我們不用怕被欺負」、「#兄弟情金不斷」等hashtag，網民紛紛要求加入，「老大還有收人嗎？」、「會員費多少」、「地方戰龍會需要你」。

成哥亦創立了戰龍會。（facebook截圖）

網民笑言過去的「忍刀五人眾」有接班人，亦有人質疑所謂的成哥是「假膠」，不過誰沒有MK過呢？沒多少黑歷史都不好意思出來行江湖吧！

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