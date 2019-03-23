中大生千字文感動網民　感恩三年大學生活「學會接納自己」

facebook上Secrets專頁不一定是惡意攻擊、是非八卦，最近CUHK Secrets專頁便有自稱是中大三年級學生貼文指，雖然讀書辛苦，但仍感恩在中大上學的時光，更指大學最深刻收獲是學懂欣賞和接納自己，獲其他網民大讚文字真摰坦誠。

（《舉重妖精金福珠》劇照）

中大生：「接納自己是讀大學最深刻的收獲」



發文的中大生指，「我真的很感恩自己能來到中大讀書，雖然我讀的學科有點辛苦，可是每天都可以看到美麗的山城風景，有空便走到綠意盎然的小徑上，看看風景，放鬆心情，真的很開心，很感恩」，「我自己的成績真的不太好，可是我在中大遇上的美景，朋友，莊員，這些經驗已經讓我感到滿足了」。又指在學三年「讓我明白到人的能力是真的很有限。在這麼繁重的節奏中走過來，我已經放下了許多對自己以及別人對我的期望」。



就算以前曾很怕家人問及為何成績退步，但現在仍能釋然無懼的回應，「對呀，但那已經不重要了，我已經很滿意了」。更指「或許我真的做得不好，尚有很多不足的地方，會讓人家失望，可是我已經培養出一種能力，那就是欣賞和接納自己的能力，我覺得這才是我讀大學最深刻的收獲」。

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​同學大讚高質：「 香港很少這樣寬容而坦誠的文字」



發文同學又指，希望大學校園能瀰漫著一種氣氛，「只需要一點點決心，一點點對自己的慈悲，日積月累下，我們也可以是自己的聖人，即使犯了錯，那不要緊，放過自己，然後才能走得更遠更自在」。最後更送上一句，「最後送上我很喜歡的一句話：「讓你內心的聖人和罪人並肩而立」。讓你的好與壞共存，這樣不是挺好的嗎？」



帖文發布不足一天已得到不少同學回響，紛紛大讚高質，更笑指是心靈雞湯，「香港很少這樣寬容而坦誠的文字」，「好真摰同舒服嘅文筆，多謝作者」，「其實一個人接納自己，有目標，又肯努力。旁人很難指指點點什麼，自己對自己負責 又肯努力是最重要」。



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