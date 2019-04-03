大學新生出席聚會只挑雞腿吃　前輩：很擔心他的未來

不知道大家最喜歡吃雞的哪一個部位？不少人都偏愛雞翼或者雞腿，但一隻雞只得兩隻雞翼或雞腿，每次和朋友吃炸雞的時候，難免出現「爭崩頭」的情況。最近，一名參加了新生聚會的韓國大學生於網上發表文章，表示一名新生於聚會上只挑雞腿吃，十分擔心他的未來。

偏愛雞腿的新生

韓國網友「아이디좀빌랴주」

日前於fmkorea論壇發表文章，

指自己最近參加了學會的新生歡迎會，

而當天晚上他們吃了炸雞。

其中一名新生的行為，

令他特別在意。

《一起用餐吧》劇照

事主留意了那該新生很久，

發現他只挑雞腿吃，

沒有吃過其他部位。

過了沒多久，

一名前輩終於忍不住跟他說：

「讓其他人也嘗嘗雞腿，

你吃其他部位吧。」

該名新生聽到之後，

邊抓頭髮邊說：

「我習慣了...」

《我的ID是江南美人》劇照

雖然當晚出席的新生有很多，

未能認得出所有人，

但10分鍾之後，

事主發現那個新生竟然坐到別的桌子，

繼續吃雞腿。

原來那名新生是獨生子，

平時都是自己把雞腿全吃掉。

Pelicana chicken廣告截圖

事主在網上發文之後，

網民都一致表示「擔心他的未來」。

有網民認為「問題不在雞腿，

而是人性教育」、

「就算我很喜歡吃雞腿，

如果有前輩在場，

我也只會吃雞胸」。



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