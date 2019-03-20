韓國整容醫生、顧客票選最受歡迎整容指標　允兒、Irene排榜首

韓國一向都是「整容大國」，不少人都專誠到韓國「執執自己嗰樣」。最近，有韓國媒體就著「整容指標」做問卷調查，訪問了多個整容醫生和光顧整容外科的顧客，看看到底現在最流行的整容指標是誰。

允兒和Irene都是整容指數排行榜的榜首成員

為了了解最流行的整容指標，韓國媒體「realtime news media」近日訪問了30間不同地方的整容醫院裡面的醫生和顧客。而得出的結果顯示，最新的整容指標，與90年代大大不同。雖然被譽為「韓國三大美人」的金喜善、韓藝瑟、金泰希仍然是不少人心目中的理想外貌，但不少女偶像已經後來居上，取代了她們。



↓↓click入去睇睇新一代的整容指標排行↓↓

+ 5 + 4 + 3

男性顧客的需求亦有所改變。從前最受歡迎的鄭雨盛、張東建、玄彬等人，現在已經不再流行了。而現時受歡迎的，相信不用小編說大家也猜到吧？就是有「臉孔天才」之稱的車銀優！有醫生表示，不少年輕一代都會拿著車銀優的照片來，說要弄得像他一樣。另一名醫生則認為，車銀優的眼與鼻、還有下顎線的確是十分優越。



↓↓click入去睇睇還有哪些男星受男性顧客歡迎↓↓

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】