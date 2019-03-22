【Produce X 101】5月3日開播　即睇10名呼聲最高的潛力股

開罐
撰文：
最後更新日期：

韓國皇牌選秀節目《Produce》系列，即將於5月3日正式播出第4季《Produce X 101》！相信大家都很期待誰能成為下一任Wanna One。在正式播出之前，不少練習生已經成功撈到很多粉絲，一齊看看現時最高呼聲的10名練習生有誰！

誰能成為下一代Wanna One？

【1】車俊浩 차준호（譯音）

3月20日，
官方舉辦了一場名為
「PRODUCE X 101
RUNWAY SHOW」的活動，
是練習生首次公開亮相的活動。
而車俊浩憑著卓越的外貌，
已經成功獲得超多粉絲！
很多人都說他長得像所屬公司
Woolim的師兄－
Infinite的L呢！

+6
+5
+4

【2】孫東表 손동표（譯音）

在主題曲《X1-MA》的舞台，
擔任首個centre的練習生，
就是來自DSP、現年18歲的孫東表。
雖然年紀輕輕，
但已經能勝任center這麼重要的角色，
絕對不能看輕他！

+7
+6
+5

【3】李振宇 이진우（譯音）

作為Wanna One「Wink妖精」
朴志訓的師弟，
李振宇似乎亦遺傳了師兄的特點。
在3月20日的走秀show上，
他不斷使出撒嬌絕技，
成功得到大眾的注目。

【4】崔秉燦 

崔秉燦其實是屬於團體Victon的成員，
早於2016年11月9日出道，
但團體發展一直沒有很大起色，
所以今次派出兩名成員參選。
希望他們今次可以像NU'EST一樣，
成功「reboot」吧！

+3
+2

【5】金民奎 김민규（譯音）

金民奎來自娛樂公司Jellyfish，
即VIXX、gugudan等人的師弟。
雖然在主題曲舞台上沒有很多鏡頭，
但因為走秀show的公開活動
由粉絲們所拍的照片而走紅。
實在長得很好看！

+2

【6】宋亨俊 송형준（譯音）

宋亨俊來自Starship娛樂，
該公司自第一季以來派出的參賽者，
都有很好的成績，
例如第一季的璉靜入選I.O.I、
第二季的世雲入選決賽最終排名12、
第三季的安俞真入選IZ*ONE。
而宋亨俊今次率先憑著一雙圓圓的眼睛
以及虎牙，
成功奪取國民producer的歡心！

+3
+2

【7】李翰潔

李翰潔同樣是已出道的練習生，
所屬組合IM於2017年9月1日出道，
但一直沒有任何大突破。
他亦曾經參加過選秀節目《THE UNIT》，
晉身決賽但可惜並未能入選限定組合UNB。

+2

【8】金耀漢 김요한（譯音）

主題曲舞台其中一名
「ending妖精」就是金耀漢。
雖然他沒有做甚麼像飛吻或心心的動作，
但帥帥的外表已經足以深深吸引著大家了。

+3
+2

【9】李世真 이세진（譯音）

李世真，
是模特兒兼演員出身，
主要拍攝電影和網劇。
難怪樣子這麼上鏡！

【10】李裕鎮 이유진（譯音）

有看《Sky Castle》的話，
對他不會覺得陌生吧？
其實他並不是叫「秀韓」，
真正的名字叫「李裕鎮」，
今年只得16歲！
不少韓網民都覺得在produce看到他，
真的非常神奇！

韓國整容醫生、顧客票選最受歡迎整容指標　允兒、Irene排榜首
姜丹尼爾叫你起身、車銀優提你帶遮！三星推出偶像錄音手機App　
盤點5隊花了最長時間才拿下1位的韓團　CLC、N.FLYING等了快4年
TWICE MOMO親自公開　練成11字名品腹肌的秘訣是？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。