【Produce X 101】5月3日開播　即睇10名呼聲最高的潛力股

韓國皇牌選秀節目《Produce》系列，即將於5月3日正式播出第4季《Produce X 101》！相信大家都很期待誰能成為下一任Wanna One。在正式播出之前，不少練習生已經成功撈到很多粉絲，一齊看看現時最高呼聲的10名練習生有誰！
誰能成為下一代Wanna One？
【1】車俊浩 차준호（譯音）
3月20日，
官方舉辦了一場名為
「PRODUCE X 101
RUNWAY SHOW」的活動，
是練習生首次公開亮相的活動。
而車俊浩憑著卓越的外貌，
已經成功獲得超多粉絲！
很多人都說他長得像所屬公司
Woolim的師兄－
Infinite的L呢！
【2】孫東表 손동표（譯音）
在主題曲《X1-MA》的舞台，
擔任首個centre的練習生，
就是來自DSP、現年18歲的孫東表。
雖然年紀輕輕，
但已經能勝任center這麼重要的角色，
絕對不能看輕他！
【3】李振宇 이진우（譯音）
作為Wanna One「Wink妖精」
朴志訓的師弟，
李振宇似乎亦遺傳了師兄的特點。
在3月20日的走秀show上，
他不斷使出撒嬌絕技，
成功得到大眾的注目。
【4】崔秉燦
崔秉燦其實是屬於團體Victon的成員，
早於2016年11月9日出道，
但團體發展一直沒有很大起色，
所以今次派出兩名成員參選。
希望他們今次可以像NU'EST一樣，
成功「reboot」吧！
【5】金民奎 김민규（譯音）
金民奎來自娛樂公司Jellyfish，
即VIXX、gugudan等人的師弟。
雖然在主題曲舞台上沒有很多鏡頭，
但因為走秀show的公開活動
由粉絲們所拍的照片而走紅。
實在長得很好看！
【6】宋亨俊 송형준（譯音）
宋亨俊來自Starship娛樂，
該公司自第一季以來派出的參賽者，
都有很好的成績，
例如第一季的璉靜入選I.O.I、
第二季的世雲入選決賽最終排名12、
第三季的安俞真入選IZ*ONE。
而宋亨俊今次率先憑著一雙圓圓的眼睛
以及虎牙，
成功奪取國民producer的歡心！
【7】李翰潔
李翰潔同樣是已出道的練習生，
所屬組合IM於2017年9月1日出道，
但一直沒有任何大突破。
他亦曾經參加過選秀節目《THE UNIT》，
晉身決賽但可惜並未能入選限定組合UNB。
【8】金耀漢 김요한（譯音）
主題曲舞台其中一名
「ending妖精」就是金耀漢。
雖然他沒有做甚麼像飛吻或心心的動作，
但帥帥的外表已經足以深深吸引著大家了。
【9】李世真 이세진（譯音）
李世真，
是模特兒兼演員出身，
主要拍攝電影和網劇。
難怪樣子這麼上鏡！
【10】李裕鎮 이유진（譯音）
有看《Sky Castle》的話，
對他不會覺得陌生吧？
其實他並不是叫「秀韓」，
真正的名字叫「李裕鎮」，
今年只得16歲！
不少韓網民都覺得在produce看到他，
真的非常神奇！