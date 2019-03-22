【Produce X 101】5月3日開播　即睇10名呼聲最高的潛力股

韓國皇牌選秀節目《Produce》系列，即將於5月3日正式播出第4季《Produce X 101》！相信大家都很期待誰能成為下一任Wanna One。在正式播出之前，不少練習生已經成功撈到很多粉絲，一齊看看現時最高呼聲的10名練習生有誰！

誰能成為下一代Wanna One？

【1】車俊浩 차준호（譯音）



3月20日，

官方舉辦了一場名為

「PRODUCE X 101

RUNWAY SHOW」的活動，

是練習生首次公開亮相的活動。

而車俊浩憑著卓越的外貌，

已經成功獲得超多粉絲！

很多人都說他長得像所屬公司

Woolim的師兄－

Infinite的L呢！

+ 6 + 5 + 4

【2】孫東表 손동표（譯音）



在主題曲《X1-MA》的舞台，

擔任首個centre的練習生，

就是來自DSP、現年18歲的孫東表。

雖然年紀輕輕，

但已經能勝任center這麼重要的角色，

絕對不能看輕他！

+ 7 + 6 + 5

【3】李振宇 이진우（譯音）



作為Wanna One「Wink妖精」

朴志訓的師弟，

李振宇似乎亦遺傳了師兄的特點。

在3月20日的走秀show上，

他不斷使出撒嬌絕技，

成功得到大眾的注目。

【4】崔秉燦



崔秉燦其實是屬於團體Victon的成員，

早於2016年11月9日出道，

但團體發展一直沒有很大起色，

所以今次派出兩名成員參選。

希望他們今次可以像NU'EST一樣，

成功「reboot」吧！

+ 3 + 2

【5】金民奎 김민규（譯音）



金民奎來自娛樂公司Jellyfish，

即VIXX、gugudan等人的師弟。

雖然在主題曲舞台上沒有很多鏡頭，

但因為走秀show的公開活動

由粉絲們所拍的照片而走紅。

實在長得很好看！

+ 2

【6】宋亨俊 송형준（譯音）



宋亨俊來自Starship娛樂，

該公司自第一季以來派出的參賽者，

都有很好的成績，

例如第一季的璉靜入選I.O.I、

第二季的世雲入選決賽最終排名12、

第三季的安俞真入選IZ*ONE。

而宋亨俊今次率先憑著一雙圓圓的眼睛

以及虎牙，

成功奪取國民producer的歡心！

+ 3 + 2

【7】李翰潔



李翰潔同樣是已出道的練習生，

所屬組合IM於2017年9月1日出道，

但一直沒有任何大突破。

他亦曾經參加過選秀節目《THE UNIT》，

晉身決賽但可惜並未能入選限定組合UNB。

+ 2

【8】金耀漢 김요한（譯音）



主題曲舞台其中一名

「ending妖精」就是金耀漢。

雖然他沒有做甚麼像飛吻或心心的動作，

但帥帥的外表已經足以深深吸引著大家了。

+ 3 + 2

【9】李世真 이세진（譯音）



李世真，

是模特兒兼演員出身，

主要拍攝電影和網劇。

難怪樣子這麼上鏡！

【10】李裕鎮 이유진（譯音）



有看《Sky Castle》的話，

對他不會覺得陌生吧？

其實他並不是叫「秀韓」，

真正的名字叫「李裕鎮」，

今年只得16歲！

不少韓網民都覺得在produce看到他，

真的非常神奇！