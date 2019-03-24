《小魔女DoReMi》20週年推劇場版　7套經典動畫咒語你還記得嗎？

《小魔女DoReMi》即將推出20週年劇場版小時候看動畫，，並預計在2020年上映！除了記得不少經典情節之外，她們咒語也非常入血，往往說了頭半句，就已經識背下半句。

小時候看動畫，除了記得不少經典情節之外，一些咒語也非常入血，往往說了頭半句，就已經識背下半句，特別是變身、召喚，甚至是出招。《開罐》為大家整理了七句耳熟能詳的咒語，而且只出前半句，看看大家記不記得後半句是甚麼？（答案在最後）

《小魔女DoReMi》20週年劇場版，預計2020年播出！（網上圖片）

【1. 比利卡比利…】

說起咒語，怎可以不提《小魔女DoReMi》的咒語呢，相信大家都不會陌生，而且她們即將推出劇場版，更是令大家非常期待。不知道大家有沒有注意到，在魔法舞台陣的時候，咒語還會有幾個花款，同時另外四位小魔女的咒語，大家又記不記得呢？

【2.蘊藏住星之力量嘅鎖匙…】

不用我多說了吧？百變小櫻的經典咒語之一，將吊墜形態魔法杖解封，收服古羅卡，細心的朋友會察覺，故事前半跟後半的的咒語，是有點不一樣的。

【3. 雪沙雪沙旋…】

《魔界女王候補生》，配合不同味道而成為咒語，兩個魔界少女以競爭對手的身分到了人間，為了成為女王，而收集人類的不同情感。

【4. 我嘅心靈…】

《守護甜心!》這一句其實是眾多動畫之中，比較貼近和反映劇情的咒語，故事講述主角為了成為理想中的自己，一個找尋禿我的故事，而真正的自己，就在心靈當中。

【5.多古路路...】

這是一句長到不得了的咒語，出自《麗佳公主》，故事講述香山麗佳是一個小學三年級女生，是夢幻文明娃娃王國的公主，擁有一隻「呼叫手環」，遇到危險時可以以咒語呼叫娃娃騎士作戰。

【6.鬼神束縛，我為你解除…】

男孩子可能比較熟悉這一套動畫，來自《鬼神童子》主角小明以單手畫出五芒星再唸咒，召喚鬼神「前鬼」，他可以在身上生出「金剛角」，擊殺被一顆眼球造型的「憑依果」附身的人，令他們回復原狀。

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【7. 震坎兌離】

出自《陰陽大戰記》，以八掛的八個方位的不同組合，畫出不同圖案，成為召喚而來的「式神」的招式，而「震坎兌離」，就是主角的式神白虎虎源太的其中一個招式「必殺弧月拳舞」，大家又記得其他招式的組合嗎？

答案： 1.比利卡比利那那撲撲利那比比路多 2.蘊藏住星之力量嘅鎖匙，請喺我面前顯示你真正嘅力量，契約之下，小櫻命令你立即解除封印! 3.雪沙雪沙旋朱古力旋 4.我嘅心靈 unlock 5.多古路路古路古路多古利爾古利爾拿 6.鬼神束縛，我為你解除，打破被咒當日?封印，破印！立即現身！鬼神前鬼，速臨現世！

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