大學師弟以為師兄是新生　擺出前輩的架子：看到我不打招呼？

上到大學，無論是學科或者課外活動，不少事情都要需要師兄師姐的幫忙，例如借課堂的notes、考試的tips、上莊的事宜等，雖然他們並不是老師，但作為後輩，總要對前輩有禮貌。在韓國特別重視「前後輩」這種文化，後輩看到前輩不但只需要主動打招呼，甚至連前輩有甚麼要求也要答應。 最近，一名2013年入學、中途休學去當兵的男生復學，被一名被自己小4年的師弟以前輩式的語氣「問候」。他在網上發文，請教大家該如何回應師弟，一天已經有超過60萬點擊率。

誤以為自己是前輩的師弟，竟然對比自己大4年的師兄極之無禮（《我的ID是江南美人》劇照）

事主是一名以「副士官」身分入伍的韓國男生，

副士官比一般現役的當兵時間較長，

等了4年，

事主終於都接到退伍的命令了。

原本2013年已經入大學的他，

隔了4年再以year2學生之身分復學，

除了期待新的學園生活之外，

另一方面亦十分擔心與同學的相處問題。

《太陽的後裔》劇照

事主於3月26日

在網站dogdrip.net發表一篇名為

「今天大學後輩給我發短訊了

我該如何是好..?」的文章，

文章裡貼有一幅事主與後輩聊天室的截圖。

事主與後輩的對話（2dde88dd@dogdrip.net圖片）

事主感到十分疑惑，

因為他和這名後輩有一堂課是一起上，

點名的時候，

他應該已經看到自己的學號是

「13」開頭（學號代表入學年份），

「到底他是真的不知道我才是前輩嗎？

我該如何回應他？」

《我的ID是江南美人》劇照

韓國社會一向非常重視階級觀念，

雖然近年來已經改善了很多，

但大學中仍然存在一些

愛裝胸作勢的前輩，

他們會使喚後輩、

甚至動不動就叫後輩全部集合，

就像學校中的「惡霸」一樣。

如果有看韓劇《我的ID是江南美人》的話，

裡面的「狗大爺」前輩正正就是這種人。

事主出po後引起熱烈迴響，

一天已經有60萬瀏覽量。

不少網民留言表示很想知道結局，

「哥，我等你的後記」、

「拜託，一定要打後記」。

而事主留言表示

「那我明天先去彎腰低頭，

再回來打後記！」

有網民留言叫事主集合17學號的人

亦有人叫後輩這樣做

到了第二天，

事主聯同14名13學號的同學，

開了一個只有他們

和那名後輩的聊天室。

在聊天室裡面他們不斷稱呼

該名後輩為「前輩大人」，

而他應該已經知道了事實，

那天並沒有上學。

過了一會兒之後，

他終於向前輩道歉，

並說會馬上出現在前輩面前。