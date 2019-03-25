【真實故事】男友超討厭肢體接觸　坦言「婚後也不想上床」

喜歡一個人，就會想無時無刻也看到他、抱著他，情到濃時，甚至會將對方「具為己有」。不少人在結婚之前，已經開始同居。 但最近一名韓妹向節目《戀愛的發現2》投稿，表示自己的男友平時已經不愛和自己有肢體接觸，甚至還表明結婚之後也不會「上床」。

到底事主的男朋友為甚麼這麼討厭肢體接觸？（《OH MY VENUS》劇照）

事主是一名31歲的女生，而男朋友則是35歲。他們是透過相親活動結識，再發展成為情人，現時已經交往了6個月。雖然時間並不是太長，但已經去到談婚論嫁的階段了。不過，男朋友平時並不喜歡有太多肢體接觸。半年內，他們只拖過幾次手及在臉頰上親過幾次。事主曾經和他反映自己覺得肢體接觸太少的想法，雖然他說過會努力，但仍未見改善。



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沒過多久，事主的男朋友突然間發訊息給事主，說在結婚之前，有些事要和她商量。原來男友是想說，結婚之後，也希望不會有太多肢體接觸，「最盡也只能是親一下嘴，接吻或者以上的，都不希望發生」。事主表示，男友之前曾經因為肢體接觸而發生過不愉快的事，所以有陰影。



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大家又有甚麼意見給事主？她該不該和這個男人結婚呢？