【韓國購物】Daiso夏季新品PEACH LOVER！最平₩1000狂掃蜜桃小物

韓國大創 （DAISO）一坑還有一坑深，繼2月份的「Bom Bom Series」櫻花系列商品後，這個月再度推出色彩粉嫩，讓人想起初戀般的「Peach Lover」蜜桃系列商品，價錢一樣是落在韓幣1,000~5,000元 （約港幣7~35元），就是要讓你買到欲罷不能。好啊！這個月薪水就又要通通貢獻在這啦～

美妝小物

愛美的女孩必備美妝小物，這次商品有蜜桃造型手拿鏡、粉撲、分指棉、磨甲棒，還有蜜桃香氣的護手爽與護唇膏，以及蜜桃粉、蜜桃橘色的指甲油、腮紅、含鐵盒的刷具七件組、不同尺寸造型的化妝袋……等。

▼▼對著這樣粉嫩的化妝小物，只能說：錢包拿來！（按圖放大）▼▼▼

+ 3 + 2

生活小物

生活小物可以說是全方位入侵你的生活，各種蜜桃圖案或造型的浴室小物——浴帽、洗澡球、洗臉用髮帶、腳踏墊，甜進心坎裡的粉色滑鼠、鍵盤與蜜桃坐墊和滑鼠墊，外出托特包、幫造型加分的鴨舌帽、髮帶、襪子與旅行用姓名吊牌，應有盡有。

▼▼想象家裡全是粉色的蜜桃產品，會是多麼的少女心呢！（按圖放大）▼▼▼

文具

每次韓國大創推新品，我最期待的就是文具類商品了，這次蜜桃系列推出的商品除了有A5尺寸的文件收納夾、筆袋，還有讓人想包款的紙膠帶與貼紙組，以及永遠寫不滿，買100本也不嫌多的筆記本。

▼▼用粉嫩的色彩迎接沉悶的功課，心情也會立即UP！（按圖放大）▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

廚房小物

最後則是每次推出就會造成大搶購的廚房小物，包括冷水壺、馬克杯、玻璃杯、三種尺寸 (全長9.5、12.5、15公分) 可以選擇的蜜桃造型瓷盤，以及軟木式餐盤墊、塑膠餐盒、圍裙、隔熱手套與隔熱墊，在廚房或餐桌擺上這些，會是多麽浪漫啊～

▼▼小心不要吃掉這些可愛甜美的蜜桃系列廚房用具！（按圖放大）▼▼▼

而「Peach Lover」蜜桃系列商品已於3月15日正式開賣，喜歡的朋友們千萬不要錯過啦！

【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：讓人買到失心瘋！韓國大創再推初戀般的「PEACH LOVER」蜜桃系列新品​】

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