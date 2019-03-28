【IG女神照】手殘都影到！只需一招零難度用iPhone拍出打卡美照

拍照打卡是時下年輕人必做之事，但總有不少手殘星人怎麼拍都拍不好，每次影相都想抓狂。 韓國Facebook專頁「20대 뭐 하지?」就公開韓妹打卡必備技能，原來只需一招，就可以拍出完美構圖的打卡相？

（j_chaeyeoni@instagram）

韓國Facebook專頁「20대 뭐 하지?」就提出只需簡單一個方法，就可以輕易拍出美照！首先打開iPhone內的「設定」，按「相機」，並啟用「格線」。別少看這條格線！這條格線正是你要拍出好照片的精粹！

在「設定」之內選取「相機」，開啟格線功能。

接下來看看如何有效使用這條格線吧！歪了的照片總是讓人看得不順眼，有了這一條格線，就可以將照片維持水平線，是拍出好照片的第一步！

除了維持水平線，這條格線亦可以讓你掌握照片主角應該安放的位置。Instagram的照片是正方形的，所以先將拍攝模式調至正方形！假如想置中人物，將人物放在中間一行的位置，千萬不要過界！然後控制頭部不要超過上方第一條橫線，這樣的構圖怎麼拍都美！

將人物放在中間的一行，然後頭部不要超過上方橫基準線。（20대 뭐 하지?@Facebook）

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不想置中的話，亦可將人物靠左或靠右。將人物放在格線之上，同樣頭部不要超過上方打橫的基準線，這樣就能拍出美照。

將人物「踩線」，放在基準線之上，並小心頭部不要超過上方基準線。（20대 뭐 하지?@Facebook）

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只要掌握如何使用這條格線，每次影Instagram都不會再Fail了！自己看完也記得要分享給男友，好好教育不懂得拍照的男朋友，讓他將你拍成IG女神！