已讀不回、突然失踪　網民含淚總結8個分手前徵兆

「愛過的～成熟了～犯錯只因失戀太少」每個人都經歷過分手的痛楚，愛一個上一課。你有沒有失戀後，才回想起對方的一舉一動都是預示了他想分手？ 有連登會員「生痱滋好痛」就發文討論到底一般情侶分手前有什麼跡象，引起一眾網民共鳴，紛紛以自己的經驗訴說一段段愛的故事，討論一個個分手前對方的特徵。

近日有網民在連登發文討論分手前到底有何跡象，引起一眾網民熱烈討論。（《紀念日》劇照）

【1】Hea覆

想一想當日互生情愫時傾WhatApp至夜深也不睡，到現在對方的回應一句起兩句止，很多網民都把「hea覆」當作對方想分手的第一指標。有網民指對方一旦沒有了感覺，就不會「秒回你」，要「好耐先覆」、「一兩日先覆一次，甚至成個禮拜都唔覆」。「你就秒回佢 佢就輪迴你」，一旦對方不想理你時，就知道自己「重要極有限」。

【2】WhatsApp唔會再有sweet嘢

除了hea回外，說話內容亦是一大指標。有網民就認為當對方再無感覺時，回覆的都是「冷冰冰嘅文字」，「唔會再有sweet嘅東西」，例如emoji、貼圖等等。又有網民以自身經驗表示自己如果有分手的念頭，「我愛你」這三個字會說不出口。

（《愛我請留言》劇照）

【3】唔會主動搵你

有網民表示當初對方係「咁chur我WhatsApp又盛，話要見我，隔日就要見一次」，覺得很煩但慢慢被方改變；後來反而自己作主動但對方不理不睬，連情人節都不會一起慶祝。也有網民指見到另一半IG約朋友也不會來約自己拍拖，就知道自己應該「調整心情準備被分」。

（《心跳500天》劇照》

【4】少身體接觸

如果喜歡一個人，自然想會與他拖手，擁抱，接吻。很多網民都認為開始「好少錫好少攬」就已經是分手前的重大訊號。有網民再進一步指一些原本另一半在「那回事」時願意做的親密動作，突然之間就不幹了，那一定是不再愛你的跡象

(《心跳500天》劇照)

【5】出街變咗例行公事

有網民就分享自己當年被分手前，出街時對方會「木口木面」，感覺對方的態度是「爽手完左佢返去，最好唔好出街」。也有網民直言「愛嘅時候就天崩地裂，唔愛就一秒都係浪費」，對方會慢慢把出街時間減少，最後會找藉口例如「好攰，好忙」，寧願自己一個人也不想見你。

（《分手100次》劇照）

【6】身邊有另一個

如果發現對方身邊有另一個，都可以準備「被帽」及「被分手」了。有網民表示通常覆自己就很慢才覆，「覆第二條仔就好快」，又經常出席對方的活動，最後當然分手收場。也有網民表示當日對方「女同事生日就有心機自己整蛋糕」，但自己「就乜＿都無收過」，這種情況就算不分手都會「戴綠帽」。而有此跡象最後的結局大多是分手幾天後就發現對方與其他人一起了。

（《School Days》劇照）

【7】IG好少你嘅相

拍拖時，Facebook及IG的相片會是你們一起的證明，但如果情意不再，相片也會立即消失得無影無踪。有網民表示在分手後回顧對方的IG，才發現自己原來很久已經被對方「post喺IG」上，大家原來愈來愈少合照。也有網民舉出極端例子，指自己有天突然發現對方「社交平台 del晒合照」，甚至連「幫佢影嘅相都del埋」，就知道自己已經「被分手」。

【8】失蹤

有眾多網民都有類似經驗，指對方無緣無故失蹤。有網民原本等對方去完旅行回來可以談一下，但對方去旅行「第二日就可以完全唔聽電話」，回到港也找不到對方，直接「當你冇到」，這情況持續一個月，該網民才相信自已是「被分手」了。也有網民指自己被對方「冷暴力」對待自己，這樣不清不楚的關係感到「好辛苦」，最後忍不住與對方攤牌，並勤勉大家對待這個情況要「有定心理準備」。

（《失蹤罪》劇照）

雖然這個分手post有很多負能量，但也有網民表示其實盡早察覺對方想分手也是好事，起碼可預先一步想方法解決，與對方嘗試溝通看看不可以挽回一段感情。最後網民送上一張網絡很出名的圖片勉勵大家。