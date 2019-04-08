日本少女勁減67kg變幸福少奶奶　她成功瘦身秘訣原來好簡單

開罐
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相信不少人身邊都有朋友常把「減肥」二字掛在嘴邊，但大家有沒想過這真的有助減肥呢？

日本一位化名 海小姐的21歲少女，於4年前曾重達124kg，其後只花1年半時間就勁減至57kg，足足減掉67kg。

近日於日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己的減肥經歷。

海小姐17歲時已重達124kg。（節目截圖）

自小暴飲暴食成習慣

海小姐的爸爸是運動教練，為了孩子們的發育，經常鼓勵他們盡量吃多點，平時餐桌上也堆滿各種肉類，導致海小姐養成暴飲暴食的習慣。

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因追星覺醒？！

海小姐一直沒察覺到自己嚴重癡肥，直到她其後追星並買下演唱會T-shirt後，才發覺自己的身型與眾不同，自此下定決心減肥。

為了斷絕自己的退路，海小姐任何時候都將「減肥」二字掛在嘴邊並公告天下，令各街坊朋友們都變成她的減肥督導員。

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相信不少人減肥失敗都因為無法持之以恆，假如有家人及朋友幫忙督促的話，說不定真的可以事半功倍呢！

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