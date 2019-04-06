6個動漫主角變強的沉重代價　網民認為最慘的是？

動畫主角在得到強大力量同時，都會付出沉重的代價，《開罐》為大家盤點六位強大，但其實很痛苦的主角。

看動畫時，不時都會為主角的力量而感到羨慕，不過往往忽略了他們為此付出的代價，不論是他們自願、被逼，還是無計可施的情況下，所作出的選擇，而根據不同動畫的設定，自然要負出相應的代價，在能力愈大，責任愈大之前，能力愈大，代價也愈大。

【1.愛德華】

《鋼之煉金術師》的主角，為了復活母親，跟弟弟使用了禁忌的煉金術人體煉成，在通過真理之門時，失去了弟弟，付出了右手跟左腳的代價召回了他的靈魂。不過由於他們看到了鋼煉世界的「真理」，從而可以在不使用煉成陣就可以直接發動煉金術。這是他們無奈之下得到的強大力量，只是如果可以重來，他們寧可一切沒有發生。

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【2.艾倫】

在《進擊的巨人》中，艾倫可以變成巨人成為隊伍的主力,跟其他巨人正面交鋒，不過他變成巨人也有非常大的風險，如果不經過訓練，很可能會失控、亦親不認，更重要的是，得到巨人之力後，他的壽命只剩下13年。

【3.埼玉】

埼玉老師戰力超強，也是以他自己的訓練方式，來得到這般強大的力量，但不是所有觀眾都注意到，其實埼玉老師的感性波動很小，彷彿生活中的大小事，都難以勾起他的情緒，可能這就是「無敵是最寂寞」？另一方面，在得到強大戰力的同時，他也失去了所有頭髮。

【4.金木】

不斷被虐的同時不斷變強，性格過於溫柔、軟弱，不擅長與人交際，不過被對手虐了幾波，以及高強度的戰鬥之後，開始蛻變。在第二部失控時，更被CCG列為SS級喰種「琲世」，可見戰力之強。不過他付出的代價，正正是自己，大當的人生都在悲劇和戰鬥中渡過。

【5.小剛】

為了朋友而使用「制約及誓約」換來龐大的能力秒殺目標，但也因此而身受重傷，命懸一線。不過由於他是核心人物，富奸說甚麼也得為他圓回來，小編有時候在想，如果他就此退出獵大的舞台。會不會更好呢？

【6路飛】

其實不只是路飛，是吃了惡魔果實的其他人物，都失去了游泳的能力，對於一個海賊，甚至是為為海賊王的男人，或其他以大海為生的朋友來說，被大海所唾棄是一件很痛苦的事呢，也是網民認為最悲慘的角色。