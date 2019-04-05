《復仇者聯盟4》預售長人龍　Marvel迷解釋排隊搶飛的5個理由

期待了足足一年的《復仇者聯盟4：終局之戰》終於預售，一眾Marvel粉絲為了可比其他人更早觀看，在昨晚已經在各戲院門前排隊買飛，掀起了一轉排隊潮。但為數不少的網民不理解為何電影這麼多場次都需要排隊搶戲飛，形容此狀況是「痴咗線」。 面對難得一見的搶戲飛現象，《Opener》集結了網上一眾Marvel迷的留言，總結出一些原因為何《復仇者》有如此強大的魅力令人急不及待要失賭為快。

昨晚一眾Marvel迷集結於戲院門外排隊，只為了快人一步搶先看《復仇者聯盟4：終局之戰》。（ The Avengers-復仇者聯盟(香港粉絲團) Facebook截圖）

(1) 防劇透

上一年《無限之戰》上映時，有為數不少香港觀眾抱怨身邊人不停劇透，讓自己的觀賞樂趣大減。就算已經杜絕了身邊人的提醒，但一打開手機，社交網絡上的任何一個帖子不是在討論劇情，就是貼滿透露英雄們下場的改圖。誇張的說句，除非你退隱山林，與世隔絕，否則環繞著你的都是《復仇者》的資訊。就連導演羅素兄弟早前也呼籲大家盡快在首映頭一週去看，因為到時整個網路世界都會迫著你看《終局之戰》。吸取上一次教訓後，防止劇透的方法就是比劇透者更早一步看電影。

(2) 唔係唔等得，係已經等足一年

雖然羅素兄弟說《無限之戰》與《終局之戰》是兩部獨立的電影，但不少人都把今集視為足足等了一整年的大結局。到底英雄們化灰後是否真的死了？Iron Man要如何返回地球？在Thanos強大的實力下，雷神及美國隊長等要如何還擊？種種上一集留下來的疑問，在一眾粉絲的心中足足存在了一整年。而且期間更推出了《蟻俠2》開拓量子世界的彩蛋及上個月《Marvel隊長》內與復仇者的聚頭，無疑令Marvel粉絲的期待又升溫了不少。因此等足一年的期盼實在容不下再多一兩天的時間，必須早點觀看了結心頭不快。

(3) 早睇早討論

作為電影迷，最享受莫過於在看完電影後與朋友高談闊論當中的情節。作為一部橫跨了整整十年的作品，終於到了一個小終結，可以討論的點子自然更多。表層至那個英雄今集是第幾號裝甲、深入至電影中的那個場景最令人印象深刻，一個粉絲可以討論的地方有很多，而能與志同道合的朋友一起討論也是一種趣味。當你遲了其他人看電影，不能及時參與大家的討論，到了你看完想討論時，發現這套電影已經不是大家的話題，當中的悶悶不樂可想而知。因為盡快觀看，趕上潮流相當重要。

(4) 俾更多時間二刷三刷

上年的《無限之戰》短時間內便過億票房，誇張的程度直迫97年《鐵達尼號》在港的熱潮。而兩者其中一樣相似點都是有觀眾不止入場欣賞一次，而是「二刷」，甚至「三刷」，以行動支持電影。有不少Marvel迷都說上一集的精彩程度令自已很想短時間內重溫多一至兩次，讓自己可重中看得更多，更能觀察得到第一次看不到的細節位。亦有一些Marvel迷只是純粹以行動支持MCU這個十年的最後結晶品。因此快手看完第一次，可以給予足夠時間看多2至3次，就是Marvel迷對MCU愛的行動。

(5) 搶紀念戲飛

在較早前Marvel宣布，購賣開畫日早上9時前場次的觀眾，將會獲贈印有一眾英雄的記念門票。作為Marvel粉絲，這套電影籌備了整整10年，又是一眾陪伴足10年的英雄落幕，當然會想以一張記念戲票來記住。為了一個特別的記念品預先排隊搶購，實在不足為奇。

（MarvelStudiosHongKong@Facebook）

或許仍然有很多人不明白為何一套電影需要預先觀看，「遲一步睇會死咩」。故勿論大家對這個行為有何看法，但能夠製作出一部全世界都要爭相搶購，難得一遇的搶飛潮，足見《復仇者》在這一個世代的影響力。

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