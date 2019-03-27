【復仇者聯盟】徐錦江演雷神？AI換臉毫無違和感　連打戲都神同步

不得不說，徐錦江的戲路真是越來越廣了，去年扮完聖誕老人，最近又「扮演」雷神，注意，這次不再是修圖，而是視頻。

徐錦江「扮演」雷神。（慢三與偏見）

視頻中徐錦江的表情自然，且恰到好處。這是和魁隆（Thanos）的對視，大仇的恨意與報仇的快意都在深邃的眼神裏了。

徐錦江於《復3》的「演出」。（慢三與偏見）

用網友的留言來說，視頻不是改圖，難道這些短片大部分都是真的？徐錦江當然沒有客串《復仇者聯盟》（Avengers），這些都是網友利用「AI換臉」技術惡搞的作品。我知道，你已經忘了原版甚麼樣了……

唔止扮雷神！徐錦江扮水行俠一樣零違和感，點圖看更多惡搞圖片▼

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所以，人工智慧換臉技術現在已經這麼強了，百分百替換演員？事實上用該類技術進行換臉已經並不是新鮮事了，而近期接連不斷的爆紅則是因為這項技術正逐漸在普通人之間得到應用。

徐錦江「扮演」水行俠。（狂丸科學）

自照片和視頻出現以來，這兩者都是人們通常認為是真相的有力證明。然而後來我們經常能夠聽到「這張肯定有執過」這句話，但很少有人指出視頻會造假。不過現在隨着AI技術的興起，你看的視頻也未必再是真的。

早期一批在該領域試探的人群中，德國紐倫堡大學科學家Justus Thies的團隊在2016年推出的Face2Face就給狂丸留下過深刻印象，它可以給視頻中的人物，換表情。

德國科學家Justus Thies的團隊在2016年推出的Face2Face。（狂丸科學）

而正如圖片中展示的，Face2Face可以讓原作角色做出的表情貼合到目標角色的臉上，達成一種換臉效果，以極為逼真的方式重新呈現經過處理的視頻。（點圖放大▼）

這位網友在2017年底使用Google開源機器學習框架編寫了一個不同換臉人工智慧，他使用了很先進的機器學習思想，同時訓練了兩個人工智慧，一個用來換臉，另外一個用來識別換臉。這款AI能夠利用搜尋引擎檢索出大量「源角色」的照片與動態資源：

這款AI能夠利用搜尋引擎檢索出大量「源角色」的照片與動態資源。（狂丸科學）

接着程式會對素材進行編譯，自動學習與研究相關內容，然後根據「目標角色」的神態，造出新的貼圖，接着逐步替換掉原作視頻中的人臉，最後生成新的影片。例如演員尼古拉斯基治（Nicolas Cage）現在變成了超人的女朋友。

尼古拉斯基治變成超人的女朋友。（狂丸科學）

而超人的女朋友原本長這樣，感覺好像沒甚麼不對。

而超人的女朋友原本長這樣。（狂丸科學）

這看起來貌似很複雜，但無論是deepfakes自己還是其他相關技術人員都認為演算法並不是很特別，其實成本也很低，只需要一款家用顯示卡加上一定的時間。

同時這也只是開始，隨後還出現了如FakeApp等更為簡化的換臉軟體，換臉技術開始逐步平民化，你可以看到它的中文官網以及其中的相關教程。可以說，deepfakes的出現讓普通人也能玩得起原本實驗室研究的東西。

deepfakes中文站（狂丸科學）

當然，狂歡後背，冷靜下來的人們也開始發覺最直觀的問題：造假的視頻會對生活產生怎樣的影響。一些比較直觀的問題是，不僅很多人的權益有可能會因此受損，而且視頻也最終會遭遇和圖片一樣的命運，變得看起來並不可信。

有網民擔心換臉技術提升會帶來危機。（狂丸科學）

所以我們以後還能分辨出真假視頻嗎？對此，也有人提出以毒攻毒，利用AI來對抗AI造成的麻煩。去年6月左右，紐約州立大學的一組研究人員似乎找了deepfakes的破綻，那就是通過眨眼來判斷視頻的真假。

正如上文所說，deepfakes的深度學習方式是利用海量圖片進行培訓，這意味着修改過後的視頻中，人物並不會眨眼或者呼吸，簡單說，有點像把圖片糊在視頻原角色的臉上一樣。

因此只要再設計一個人工智慧，對其相關細節進行檢測，就能分辨其真假。

不會像真人那樣眨眼（Siwei Lyu）

真人眨眼（Siwei Lyu）

但顯然這並不意味着「假視頻」能夠完全得以檢測控制，因為「換臉的技術」也還有提升的餘地。去年8月，又一款新的換臉人工智慧亮相於「電腦圖形圖像特別興趣小組」會議上，它叫做Deep Video Portraits。與deepfakes不同，Deep Video Portraits更像是Face2Face強化版，可以讓視頻中的明星根據你自己的表情而修改，而且對細節很專注。

Deep Video Portraits更像是Face2Face強化版。（狂丸科學）

其實你在看網路流傳的那些AI換臉視頻時，或多或少能找到一些破綻，像剛才說的眨眼、眼神、動作同步、表情協調等等，而Deep Video Portraits似乎能將這些細節解決。這次的修改不再只是對嘴型，可以包括頭部旋轉、面部表情、眼神和甚至眨眼等等。

不止是對嘴型，Deep Video Portraits連頭部旋轉、面部表情都可以同步。（狂丸科學）

甚至還可以修改牆後的影子。隨着左側源角色的頭部擺動，目標角色也要擺動頭部，光影由此會發生變化，而Deep Video Portraits卻將這種變化也修改了出來。

Deep Video Portraits還可以修改牆後的影子，連頭部擺動都會對光影帶來變化。（狂丸科學）

如果對輸出畫面中人物的姿態不滿意，還可以直接微調。

Deep Video Portraits可以對人物姿態做微調。（狂丸科學）

說到這裏有些沉重，最後介紹一個近期很紅的換臉APP，Morphin。它儲存了一系列網路中比較流行的動圖，然後在你拍攝自己大頭像後，會將其合成，最終形成一個3D動畫換臉效果，例如這是里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）。

（狂丸科學）

而用狂丸朋友的臉換上後，就變成了這樣……總之，乾杯了各位。

（狂丸科學）

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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