【復仇者4】美國隊長該死？　終局之戰「最應該生存」角色排行榜

《復仇者聯盟4:終局之戰》雖然要等多20日才上映,但一眾粉絲已經喋喋不休討論劇情,不停猜度哪一個英雄在今集戰死沙場。 有網民在外國網站「BuzzFeed」上發表了一篇文章,排列出一個他認為必須死亡至他覺得須要拯救的排行榜。當中有些排位結果令人驚訝,受到一眾Marvel粉絲非議。

《終局之戰》還未上映,已經引來巨大的討論風潮。(《復仇者聯盟4:終局之戰》宣傳圖)

在此利申,此篇文章單純是作者Ehis Osifo一個人對於復仇者的想法而已。因此整個排行都是他主觀的想法,所以當中的觀點一定有人認同,有人不認同。不知你看完後又會覺得怎樣呢?

↓↓↓Ehis Osifo的完整排行榜↓↓↓

有很多網民就對此篇文章的內容相當不滿,認為作者的觀點及排行非常偏頗。

有網民說一見到寒冬戰士及美國隊長的排位就知道可以直接看留言(I saw Bucky as #22 and "he's not worth" saving , the Cap as #21 and immediately came down to the comments!)。亦有網民完全不明白何解舒妮,奧歌耶為何會排得這麼前,反而美國隊長及鐵甲奇俠兩大巨頭放這麼後,更不明白為何沒有蟻俠的排名(We’re putting Okoye, Shuri and Black Panther above Iron Man and Cap?? A cat is number one? Paul Rudd isn’t even in it???)。

有網民又指出作者的文章有很多錯誤,例如寒冬戰士不是導致英雄內戰的原因,那個主謀是僧恨復仇者的Zimo (they really forget that ZEMO was the person that tore them apart in civil war!?)。又有網民指紅女巫的能力才是復仇者中最強,因為她可以直接摧毀一粒無限寶石(Scarlet Witch is the most powerful person in the MCU, she DESTROYED AN INFINITY STONE!!)。

更多網民直接斥責這篇文章是「愚蠢」(This list is stupid),「作者是假粉」(Fake fan)。有網民又戲稱這個是「愚人節笑話」(it was posted on April Fools)。也有網民威脅作者要一巴打落他的臉上(Can I slap in ur stupid face)。

↓↓↓更多網民留言↓↓↓

每個影迷都有自己對電影的評價,不知各位Marvel粉絲對這個名單又有何想法呢?不如留言分享一下。

