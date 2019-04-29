【平成】一聽到就識跳舞的歌Top 10　《戀》只能屈居第二？！

《Music Station》在平成最後一個月，開始不同類型的數榜，當中「一聽到音樂就會自動識跳舞」的排名，你未必知歌名，不過一定聽過這些熟悉的旋律！

《Music Station》是日本最權威的音樂節目之一，經常就著不同的主題作出調查和數榜。趁著平成最後的一個月，開始最後的總結數榜。今天要為大家介紹的，是「一聽到音樂就會自動識跳舞」的排名，聽著這些熟悉的旋律，你可能不知道歌名，但肯定會識跳幾步，大家可以按影片，小編已經將時間調至最洗腦的段落，讓大家感受一下它們的威力。

【10】Dancing Hero

由大阪府立登美丘高校舞蹈部翻跳而重新風摩日本，歌曲節奏感強烈，旋律極具洗腦效果，歌曲來自80至90年代初期紅極一時的青春偶像荻野目洋子的《Dancing Hero》，原曲其實是Angie Gold於1985年所演唱的舞曲《Eat You Up》，傳到日本由馬飼野康二重新編曲，進一步走紅，不知道他是誰？《勇氣100%》、《千千闕歌》的原曲，都是他的作品。

【9】女々しくて

空氣樂團金爆一戰成名的作品，被視為炒熱氣氛的最強歌曲，歌曲連續49週成為卡拉OK榜榜首打破AKB48《Heavy Rotation》48週的紀錄，成為歷代第一。金爆憑此曲首次獲邀參加紅白歌合戰，及後連續三屆入選紅白時都演唱此曲，全場一起高舉雙手跳動，場面壯觀。

【8】マル・マル・モリ・モリ！

兩位可愛小朋友的組合，名叫薫と友樹，全名是「薫と友樹、たまにムック」（薰和友樹，偶爾還有MUKKU）由日本富士電視台2011年人氣電視劇《MARUMO的規定》主題曲所衍生的組合，由蘆田愛菜及鈴木福組成，MUKKU是劇中登場的寵物狗的名字。可愛的曲風和簡單的舞步，大人細路都識跳，組合更得到第44屆日本有線大賞新人獎。

【7】TT

Twice在日本一樣擁有超高人氣，當中歌曲《TT》登上Music Station，更上過紅白，舞蹈主要以手指動作為主，非常易學。專輯發行首日隨即打入香港、馬來西亞、泰國、越南、新加坡、台灣、中國大陸、澳門等8個國家及地區的iTunes專輯榜首位。

【6】LOVEマシーン

Morning娘的代表作之一，由於前作反應不理想，因此此曲採用活潑及開朗的曲風，最後大獲成功。奪下第41屆日本唱片大獎「優秀作品獎」和「作曲獎」、第14回日本金唱片大獎獲得「年度最佳歌曲」，同年年末在第50回NHK紅白歌合戰演唱，非常巴閉。

【5】Choo Choo Train

翻唱自EXILE的團長HIRO過去參加的組合「ZOO」的第4張單曲，2003年EXILE以《Choo Choo Train》獲得第36回日本有線大賞有線音樂優秀獎。開首團員逆時針轉動的動作，成為經典團體舞步，內地網友戲稱之為「臭臭火車」。（Choo Choo的諧音為臭臭）

【4】R.Y.U.S.E.I.

《R.Y.U.S.E.I.》是三代目J Soul Brothers以「春夏秋冬」四季為主題而發行的作品，以夏季為單曲風格，成為第三代J Soul Brothers出道以來，第2張公信榜每週銷量排名第一的單曲，歌曲中段的原地踏步的舞步，因為簡單有力，隨著歌曲紅遍日本。

【3】戀するフォーチュンクッキー

AKB48繼《Heavy Rotation》之後，被冠上「妖單」（妖孽一般的單曲）之名的歌曲，center是去年畢業的AKB48人氣王指原莉乃，整首歌曲在節奏上比較老舊，沒有傳統偶像歌曲的活躍感，不過卻非常洗腦，MV由全球歌迷影片投稿製作，舞蹈亦很適合入門者學習，因此以極高速度傳播，被喻為新一代日本國民神曲之一。

【2】恋

這首歌的歌名不單只有聲，還有動作。說起跳舞，又怎可以不提這一首神曲呢？《逃恥》的片尾曲，由結衣BB，以及其他片中演員在片尾跳舞。而之前的都是團體舞，一班人玩當然更開心。不過這一首歌是單人舞，而且不是太易跳，隨著電視劇爆紅，引起不少KOL拍片COVER，在網上有如病毒一樣高速傳播。

【1】U.S.A.

香港的朋友對於這首歌可能比較陌生，由日本DA PUMP主唱的《U.S.A.》可以風靡全個日本。這首歌有齊上面所有走紅歌曲的要素，例如簡單、重覆而洗腦的歌曲，其實是翻唱意大利歌手Joe Yellow的同名歌曲，太鼓之達人亦加入了這一首歌，進一步推高人氣，未聽過的朋友，只要一秒，信我，一秒，你就會識唱了。C'mon, baby America～～～

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