日本少婦撞臉AKB48！　網民：仲靚過北川景子

最近正逢賞櫻旺季，日本某電視台曝光了一段賞櫻現場的畫面，一名甜美的年輕媽媽正抱着嬰兒受訪，畫面一出引起網友熱議！

畫面中，這位媽媽一個轉身側臉面對鏡頭，俏麗的短髮與甜美臉蛋，清純模樣宛如高中少女般，而這組照片也迅速在日本各大論壇上流傳，網友們不禁直呼：「好像AKB女偶像」、「完全不輸AKB48或乃木坂46」、「你為甚麼這麼正」、「可以當我老婆！」、「好可愛」；有網友認為這位媽媽某些角度神似北川景子，更有人認為她的容貌結合廣瀨姐妹的優點等等。

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不過，也有網友認為「卸妝後應該是另外一個人吧」、「看孩子就知道有沒有整」、「這個訪問應該是事先安排好的吧」、「靠化妝術！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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