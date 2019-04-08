【DSE2019】考完數學6個心態轉變　最後一個證明你是佛系考生

DSE數學卷一向都是同學的天敵之一，就算是考完之後，都會持續影響同學的情緒，一起來看看DSE考生考完數學之後，經歷的6個心理轉變。

考試一直是人生中最不願意面對的事之一，不過在讀書時期，考完試就已算是解脫，不過對於DSE考生來說，數學卻是比較特別的一科，因為它不是一科可以「考完就算」的科，而是一科後勁強到不得了的科目，在你考完之後，仍然不斷困擾你，當中有六個心理轉變的階段。

最怕的場面。（網上圖片）

【第一階段：不懂的好像突然懂了】

考完才發現，剛剛不懂的題目，突然又懂了。（網上圖片）

考試時總會遇上幾條不懂得做的問題，那時候只可以「飛」，留到最後才做，不過10條留空的有9.9條最後還是會不懂的，只好亂撞一通，博他一分半分。可是，在考試之後，那些令你腦閉塞的題目，突然浮現在你腦海，你會發現，咦？自己好像想到答案了。我要強調，是「好像」，因為你根本不知道自己是不是真的懂，只是這感覺令你非常「揼春」。

【第二階段：以為自己做錯了】

我...做錯了嗎？（網上圖片）

懷疑自己是人生的必經階段，跟上一個階段差不多，上面是錯了的卻突然懂了，這一個階段，是明明自己考試時會做的，卻突然懷疑自己「是不是做錯了呢？」慢慢就會愈想愈歪，坦白說很多時你連自己寫了甚麼都忘記了，但這個念頭總是揮之不去，重災區是概率問題。

【第三階段：總覺得自己背錯公式】

我當時寫的是+還是-呢...（網上圖片）

上面說的，是在懷疑自己是不是用錯了方法、解法，而這一步就是更深一層，在確定自己用對了方法之後，在應用公式時，又有沒有背錯了呢？當中最易錯的就是加號和減號。例如(a+b)2、(a-b)2這些基本的公式，甚至深一點三角函數sin、cos、tan等，又背對了嗎？

【第四階段：不小心聽到別人的討論】

只要聽到一句話，就會整天在腦海盤旋，茶飯不思。（網上圖片）

之前的都是自己庸人自擾，又或者有同學根本不會經歷之前三個階段，對自己很有信心，不過在步出考場的時候，又或者在朋友之間的WhatsApp群組，或者其他社交媒體，都會看到、聽到不少題目的討論，只要發現有些內容是跟自己不一樣的，就會開始不安，不過自己總是會想「錯的肯定是你們」。

【第五階段：想對答案又不敢對】

心中的魔鬼不斷誘惑你，對答案吧～（網上圖片）

有不少坊間的補習老師，在考試之後就會將他們自己計算出來的答案放到網上，不論是MC還是LQ，在經過上面幾個階段之後，自然是要求證，不過求了又如何，結果都已經改變不了，這兩種想法在腦海中不斷交戰，非常折磨人啊。

【第六階段：合格就好】

只求合格。（網上圖片）

在經過五個階段的折磨之後，你會發現所有的擔心都是徒然，因為一切都已成定局，做對好，做錯也好，我只求一個合格，其他都好說。小編當年一跳就已經是第六階段，無欲則剛，心理質素好到不得了，成功達到第六階段的朋友，可以說是佛系的代表。

大家考試又會否經過上面幾個階段？留言分享一下吧！

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