韓美女老師教數學爆紅　課室都是男學生　網民：求一對一教學

讀書是從小到大必經的過程，喜歡的科目念起來有趣，討厭的科目打開課本大概3秒鐘就蓋上了，但是！如果有一位美女老師來教你，是不是會讓你提起幾分興趣呢？先前有網友在表特板發文，表示在惡補期末考時，意外發現一位超美的韓國數學老師，那個笑容、那個嘟嘴，讓人念數學都有動力了呢～

鄉民看到後驚呼超可愛，紛紛表示：「有很正嗎？浪費我一個多小時」、「想請老師一對一輔導」、「完全聽不懂但這種課可以聽一小時沒問題www」、「我媽一直問我，明天是不是要考數學」可見美女老師的驚人魅力和爆棚人氣。究竟她是何許人也？好奇的你趕緊看下去。

예지（IG）

朱芮止（주예지音譯），韓國補教老師，除了頂尖的教學實力，課堂上的一舉一動更是焦點，也會不時在網路放上教學短片，讓大家可以一窺教學實況，片中的她每個動作都好可愛，甜甜的笑容簡直迷死人了！而且誇張的是，班上的學生竟然幾乎都是男孩子！（有圖為證）讓人不禁懷疑他們到底是來上課的還是來看老師的，不乖乖上課的話就把位子讓給小編啊！

全都是男學生的課堂。 예지（IG）

除此之外，值得一提的是，補教老師的定裝照更是美的不科學，好比仙人下凡一般，不管從哪個角度看，簡直媲美韓國一線明星等級！如果當初沒踏進補教業，現在想必一定是一位大紅大紫的人氣女星吧～讓小編都不知道戀愛幾回了呢！

예지（IG）

另外她也時常分享自己多姿多彩的生活，到各地去玩、與朋友約會、吃吃又喝喝，自然清新、可愛又不做作，讓人巴不得訂機票，明天就飛去韓國報名數學班！

點圖看更多美女老師朱芮止美照▼

+ 11 + 10 + 9

最後讓大家一窺她上課的模樣▼

如何？足足有一小時的課程是不是讓你看得心滿意足呢？看完更想飛去韓國上數學課啦～

延伸閱讀：

出嫁後不准返鄉掃墓！女兒想祭祖老公婆婆唸 連家人都不挺？

影／兩老玩猜猜樂阿公狂贏錢？ 往下看讓網友大驚：果然是老江湖！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】