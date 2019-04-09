玩運動都有分階層　打籃球是MK仔、打網球是中產？

一個人喜歡或者經常做的運動，原來可以看出他是一個怎樣的人？有連登網民發文，指「其實玩運動都有分階層」。

早前有港媽發文，教女如何由一個人的興趣，看出他的家底，近日有連登網民發文指由一個人做的運動，都可以看出他的家底或者階層。

網民最後亦有「包底」：不代表打籃球同踢波出身都比較差。（網上截圖）

【1.籃球、足球】

首當其衝的是這兩項最大路的運動，樓主將這種運動的朋友，定義為「公屋仔，MK仔出身」。的確這兩種運動場到處都有，而且非常大眾、平民，不需要特別昂貴的器具，或者很難才book到場，非常草根、貼地。

打籃球真的是MK仔嗎？（網上圖片）

【2.乒乓波、羽毛球】

這一種運動對場地以及器具的要求比較高，樓主將之歸類為小康之家，因為家庭有能力支持小朋友玩這些運動。有網民表示，這種運動消費其實不高，「乒乓波羽毛球要幾多資源呀」，不過有其他網民反駁，真的不是每個家庭都可以應付到開銷，「真係窮到窿，仲邊會俾錢小朋友去玩呢啲運動，落街踢波打籃球算，分分鐘波都可以癡人打。」

打乒乓球的是...（《乒乓情人夢》劇照）

【3.網球】

網球對場地和裝備的要求就更高了，基本上不book場根本打不到，而且一塊球拍動輒要數百元，有時拉線、不同物料等，都是消費，樓主認為這是中產階級的玩意，亦沒有太多網民有異議。

龍馬原來是中產。（網上圖片）

【4.高爾夫球】

高爾夫球一向都是有錢人的玩意，打一場要幾千元，有能力將高爾夫球當成運動的朋友，樓主認為他是「父幹型」。有不少網民對此表示認同，同時指出，除了高爾夫球之外，馬球、木球等貴族運動，都應該列入考量。亦有網民注意到，場地愈大、球類體積愈小的運動，玩的人就愈富貴。

高爾夫球的煩惱，也不是個個人都會明白的啊。（網上圖片）

其實運動本來就是強身健體，最重要的是天份和毅力，現時亦有不少計畫資助有天份的朋友，在運動上一展所長，為運動分階級本身就有點標籤效應，大家笑笑就好了！

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