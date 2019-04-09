網民熱數「視力差的日常」　5件近視必遇過共鳴事　你中幾多項？

近日日本Twitter瘋傳一個「#視力悪い人あるある」的Hashtag，道出不少近視人士的心聲！

近視人士眼中的人群。（yeskiri@twitter）

【1】總是被問「這裡有多少隻手指」

沒戴眼鏡的日子，總是會被人伸出兩隻手指問：「這裡有多少隻手指？」其實我們只是近視，並不是失去視力，看見的只是模糊的影像，多少隻手指還是可以看得見的......

【2】眼鏡總是掉下來

亞洲人的鼻樑比較起來沒那麼高，眼鏡經常會沿著鼻樑滑落，有網民就拆解分析並畫出自己每日托眼鏡的「流程」，超多網民表示認同！

一低頭眼鏡就掉下。（《Oh My Venus》劇照）

【3】所有人樣都是一樣的

如果在街上碰上而我沒有打招呼，真的別要覺得我無視你，因為我是真的看不見你啊！在近視人士眼中，大家的臉連眼耳口鼻都是模糊的，基本上每個人都是一樣！其實除了人臉，連時鐘、風景都是一坨看不清的抽象東西。

【4】電話就是我的眼

有些人如果近視不深，也不會每天帶眼鏡。這個時候如果碰上需要看東西的時機，手中的智能電話就是我們的眼！打開相機，透過鏡頭Zoom-in，就可以成功看清啦！（還以為只有小編會這樣做。）

（aintono_hanashi@twitter）

【5】驗眼時要維持最後的自尊

不少網民都表示，驗眼看到最後兩行的時候，明明是看不見，都還是要「白撞」一下，才可以維持最後的自尊！

（mina_pool_sab@Twitter）

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