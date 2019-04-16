朱古力手指、紫菜　網民熱數6大停唔到口零食　想減肥就要避開！

減肥就是要避開這些！網民熱數一旦開始進食就停不了口的食物，大家想要減肥的話，就要小心避開以下幾類食物！

【1】德用朱古力棒

薄薄的朱古力包裹著鬆脆餅乾，裡面的餅乾有點像玉米脆條。網民就指這一款朱古力棒一包有三十條，數量上好像很多，但就是想一條接一條吃下去，吃了二十多條都好像沒吃過東西一樣，不知不覺就吃光了。不過立即有網民反擊，指這樣吃會超級膩！

（sailordor@instagram）

【2】紫菜

紫菜類的零食不管是原味、芥辣味還是蕃茄味，都是大家吃不停的零食，原因大概是因為紫菜薄薄的毫不膩滯吧！而且紫菜的卡路里很低，所以多吃點也不會感到太邪惡呢！

（lovelyvante__1230@instagram）

【3】麥提莎、M&M's

這兩款可說是必定吃過的朱古力！網民表示，本來就已經一吃就不能停口，現在推出了大容量Party Size，就更加難以停口了。抱著一桶一邊看電視一邊吃，看完之後怎麼桶子裡面就空蕩蕩了呢？

（hsy_livingdream@instagram）

【4】朱古力手指

因為外層朱古力很薄，而包裹著的手指餅帶甜味又脆口，拆著拆著一條接一條地放入口，桌面就堆起了一座黑色的「朱古力手指包裝紙山」。每當看見這座山的出現，都會覺得好有邪惡感啊嗚嗚。

【5】果仁類小食

花生、開心果、腰果、夏威夷果仁；鹽焗、芥末、燒烤、奶油，總而言之凡是果仁類，不管以甚麼方法製作，就是吃不停口的類！不過其實果仁類十分熱氣，大家要盡力不要讓自己吃太多！

（thesourceunitedkingdom@instagram）

【6】好侍粟米筒

這個粟米筒有說不出的魅力，令人把粟米筒套在手指上就會一口接一口吃下去！淡淡的鹽香融合脆餅，十個有十一個人都說「停不了」！

（資料圖片）

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