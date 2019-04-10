MARVEL最新的聯乘系列竟是韓國的EXO！　日本限定週邊即將發售

撰文：李梓媛
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全球粉絲也非常期待的《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，為了宣傳，MARVEL亦聯同不同的品牌推出商品。而最新的合作對象，竟然是韓國超紅男團EXO的分隊EXO-CBX！他們將推出日本限定週邊，就算不是EXO-L，也絕對想入手呢！
這次EXO-CBX的週邊竟然有MARVEL！（EXO日本官網圖片）
韓國人氣男團EXO的小分隊EXO-CBX
（CHEN、XIUMIN及伯賢組成），
即將於4月16至17在日本的川越
以及於4月27至29日在神戶舉行名為
「Magical Circus 2019
- Special Edition」的演唱會。
EXO-CBX
官方網站日前公布
是次演唱會的週邊商品及價錢，
當中除了像一般週邊
印有成員樣子的商品之外，
最受注目的，
就是一系列MARVEL系列的聯乘商品！
+5
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除了在演唱會現場可以買到之外，
4月16日日本時間下午3點起
亦可以在以下兩個網站購買！
https://shop.mu-mo.net/list1/249403017
https://shop-smtown.jp/
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