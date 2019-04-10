MARVEL最新的聯乘系列竟是韓國的EXO！　日本限定週邊即將發售

全球粉絲也非常期待的《復仇者聯盟：終局之戰》即將上映，為了宣傳，MARVEL亦聯同不同的品牌推出商品。而最新的合作對象，竟然是韓國超紅男團EXO的分隊EXO-CBX！他們將推出日本限定週邊，就算不是EXO-L，也絕對想入手呢！

這次EXO-CBX的週邊竟然有MARVEL！（EXO日本官網圖片）

韓國人氣男團EXO的小分隊EXO-CBX

（CHEN、XIUMIN及伯賢組成），

即將於4月16至17在日本的川越

以及於4月27至29日在神戶舉行名為

「Magical Circus 2019

- Special Edition」的演唱會。

EXO-CBX

官方網站日前公布

是次演唱會的週邊商品及價錢，

當中除了像一般週邊

印有成員樣子的商品之外，

最受注目的，

就是一系列MARVEL系列的聯乘商品！

+ 5 + 4 + 3

除了在演唱會現場可以買到之外，

4月16日日本時間下午3點起

亦可以在以下兩個網站購買！

https://shop.mu-mo.net/list1/249403017

https://shop-smtown.jp/

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