內地MINISO推Kakao Friends系列商品　CP值不輸韓國！

韓國的Kakao Friends一向大受歡迎，近年還開始進軍中國！除了在上海設期間限定店之外，還和Miniso合作，推出一系列商品。想買Kakao friends的產品，不用飛韓國，近近哋去深圳就買到。

weibo@名創優品

想買Kakao friends不用飛韓國了！最近內地的生活百貨店「MINISO名創優品」，推出一系列以Kakao Friends為主題的商品，種類包括化妝用品、餐具、布袋、拖鞋等，粉絲必入手啊！價錢方面，參考名創優品於淘寶的商店，大部份的商品都只售人民幣9.5至40。不過暫時只見內地的MINISO分店有售，不知道香港的分店遲點會不會也引入呢？



click入去睇睇有啲咩產品

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除了Kakao friends之外，其實內地的MINISO亦曾經與多個卡通人物聯乘，例如Sanrio、Marvel、芝麻街、傻豹等等。

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近近哋上深圳都有好多分店：



萬象城店：地鐵1號線大劇院C3通道（前往萬象城方向）

海岸城店：文心六路4號保利文化廣場B區2層

星河購物公園店：民田路與福華三路交叉口星河購物公園2層

華強北路店：振興路和華強北路交叉路東側

羅湖店：東門商業圈 東門街道深南東路百貨廣場大廈下層B-3

金世界店：東門商業圈 解放路20038金世界商業中心一層B02、B03、B05、B06、B07、B15

羅湖中興路店：東門商業圈 中興路217號

深圳九龍城店：東門商業圈 東門街道辦東門中路九龍城廣場03A



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