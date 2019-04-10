【指腹為婚】東大美少女初次與未婚夫相見　對方竟是62歲光頭大叔

近日一位就讀日本東京大學美少女於綜藝節目上表示自己有一位從沒見過面的未婚夫，當節目與該位未婚夫進行視像通話時，沒想到對方竟然是個年過60的光頭大叔。

岡部七子曾參選2018日本小姐，並榮獲「日本和服小姐」（ミス着物）。（節目截圖）

曾參選日本小姐



岡部七子 今年20歲，就讀東京大學理科2類。去年曾參選2018日本小姐（ミス日本）並擠身決賽，最後嬴得「日本和服小姐」頭銜，可算是美貌與智慧並重。

點擊圖片觀看

指腹為婚



岡部小姐近日出席富士電視台節目《さんまの東大方程式》，自爆自己有一位素未謀面的未婚夫。



對方是媽媽當年初到福岡工作時的同事，由於當時媽媽在當地完全沒朋友，只有未婚夫一人照應她，還替她辦生日派對，便覺得他是個好好先生，於是在懷孕時指腹為婚，承諾將來要把女兒許配給他。

岡部小姐交代指腹為婚的因由，令現場嘉賓嘩然。（節目截圖）

節目上首次會面



此外，她亦透露對方是於福岡活躍的喜劇演員，而且是名62歲的光頭大叔，足足比自己年長42年。雖然從沒見過面，但平日也有在社交平台留意未婚夫的動向。



其後節目即時聯絡了該位未婚夫，並透過視像轉播，讓他們二人進行首次對話，岡部小姐亦顯得十分興奮。

點擊影片觀看

彼此差距這麼大，居然還能接受，真不敢相信自己雙眼啊...

（設計對白）壽一實：呵呵，很想要吧？ （網上圖片）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁