網民盤點5個唱K乞人憎行為　比咪霸更令人討厭的是？

你有沒有在唱K時遇上過咪霸？有連登網民分享，除了咪霸外，還有令人更討厭的存在。

跟朋友唱K時，總會遇上一些乞人憎行為，咪霸跟人渣一樣，人生中多少都會遇上幾個，不過唱K時的乞人憎行為，又何止咪霸一種？連登網民發文「一人N個唱K嗰陣好乞人憎嘅行為」，引來大量網民留言分享自己的慘痛經歷。

唱K最怕咪霸？少年你太年輕了。（網上圖片）

【1.齋睇唔唱】

不少歌曲的MV的確拍得不錯，可是大家到K房唱K，基本上都不是為了看MV的，有些朋友是為了一展歌喉，亦有可能是為了聽朋友唱歌，但我想不會有人願意花錢，把K房的電視當成YouTube，一直在看MV，「係咁點歌但又唔L唱，話點嚟聽嘅，大佬我返屋企播youtube唔好？」

去唱K但又不唱K，到底是為什麼呢？（網上圖片）

【2.傾偈勁大聲】

一班人唱K，如果對方唱自己點的歌時非常投入，不過輪到你唱時，卻自顧自地一起聊天，完全無視正在唱歌的你。細細聲聊天其實還好，不過如果大聲到連音樂都遮蓋，甚至影響到正在唱歌的朋友的話，那就真的有點不尊重了，網民直言「細聲傾理得你，大聲到連音樂都聽唔到真係好過份」，亦有網友笑言可以冤冤相報：唯有係佢哋唱嘅時候，傾得再大聲啲。

你班人可唔可以細聲啲!!!!!!!!（網上圖片）

【3.咪霸】

最傳統，亦是最常見的K房不受歡迎人物，但亦不算是最令人討厭，因為他霸極都只可以霸一支咪，還有幾個人可以一起唱，最壞的情況是獨唱變成大合唱。小編分享一個小經歷，曾經有朋友在唱K時，自己偷偷收起了一支咪，大家當然O晒咀，最後都可免則免了。

如何面對咪霸？跟他一起唱！（網上圖片）

【4.插歌黨】

唱K無非都是想唱到自己想唱的歌，但是總有人會不斷插播自己想唱的歌，「遲來先上岸」，明明下一首就到你的歌，卻成為了最遙遠的距離，可以說是升級版的咪霸：list霸。「點幾十首歌直接插上去，你早過佢點嘅歌全部冇得唱，只係嚟坐3個鐘」，有網民獻計解決問題，就是用「隨機播放」的功能，那就最公平了。

面對插歌黨，隨機播放就最公平。（網上圖片）

【5.亂CUT歌】

這其實是很不尊重的行為，網民指出，一般來說被胡亂cut歌停唱，都會出現在樂隊的歌曲，因為中間多數會有比較長的間奏，以及樂器的solo，如果有人不耐煩的話，就會直接停唱到下一首，「唱band歌就到solo位，cut X我話以為完咗，唱個k唱到跑馬咁款」，遇上這些人下次還是放棄吧。

一班人唱K最緊要開心，何必互相傷害。（網上圖片）

你又有沒有遇過一些乞人憎的K友？留言分享一下。不過話時話，與其聽咪霸唱K，不如去聽《香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽》。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場