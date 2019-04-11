【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】3組樂隊晉級　Soc房唱出默契

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！以下是3組樂隊的綜合介紹，一起了解他們是怎樣遇到大家的。 記得為自己的心水參賽者投下重要一票。 （次序以參賽號碼為標準）

【8】C & Zero

（吳嘉俊 攝）

5位隊友分別來自

理工大學不同學系，

本不相關的人

因音樂連結起來，

1年前組成C&Zero，

參與校內比賽和進行表演，

因為有成員來年畢業，

所以參加了ICMA，

希望能留下美好回憶。

【25】舊餅乾

（吳嘉俊 攝）

同樣來自理工大學的舊餅乾

（Old Biscuits）

由7位同學組成，

主音阿鈺和Cherry

由1年級開始認識，

之後有學會的桌前夾歌，

愈夾愈多人，

最後聚集了7位

不同年齡的同學一起。

他們指複賽會用全新的編曲，

以及用各種樂器合奏，

希望每次表演不留下任何遺憾。

【34】5hz

（吳嘉俊 攝）

5hz的主音Vivian來自恆生大學，

其餘的隊員則是城市大學的學生，

而且他們各有喜愛的曲風，

「風馬牛不相及」，

為何會走在一起？

原來主音和結他手Clovis，

琴手Eve是老相識，

中學時已一起夾歌，

上了大學後，

大家仍堅持這興趣，

Clovis和Eve在城大找到

同樣熱愛音樂的Jed和阿正，

去年8月組成5hz。

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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】 選手簡介及最新報道【請按此】

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場