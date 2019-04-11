【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】3組樂隊晉級　Soc房唱出默契

開罐
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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！以下是3組樂隊的綜合介紹，一起了解他們是怎樣遇到大家的。

記得為自己的心水參賽者投下重要一票。

（次序以參賽號碼為標準）

【8】C & Zero

（吳嘉俊 攝）

5位隊友分別來自
理工大學不同學系，
本不相關的人
因音樂連結起來，
1年前組成C&Zero，
參與校內比賽和進行表演，
因為有成員來年畢業，
所以參加了ICMA，
希望能留下美好回憶。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】C & Zero：音樂是一種享受

【25】舊餅乾

（吳嘉俊 攝）

同樣來自理工大學的舊餅乾
（Old Biscuits）
由7位同學組成，
主音阿鈺和Cherry
由1年級開始認識，
之後有學會的桌前夾歌，
愈夾愈多人，
最後聚集了7位
不同年齡的同學一起。

他們指複賽會用全新的編曲，
以及用各種樂器合奏，
希望每次表演不留下任何遺憾。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】舊餅乾：放學冇嘢做就jam歌

【34】5hz

（吳嘉俊 攝）

5hz的主音Vivian來自恆生大學，
其餘的隊員則是城市大學的學生，
而且他們各有喜愛的曲風，
「風馬牛不相及」，
為何會走在一起？
原來主音和結他手Clovis，
琴手Eve是老相識，
中學時已一起夾歌，
上了大學後，
大家仍堅持這興趣，
Clovis和Eve在城大找到
同樣熱愛音樂的Jed和阿正，
去年8月組成5hz。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】5hz：唱歌會為我們帶來自信心

↓↓↓點擊看3組樂隊的默契訪問片段↓↓↓

 

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】 選手簡介及最新報道【請按此】

 

複賽詳情

日期：2019年4月27日（星期六）

地點：赤柱廣場

決賽詳情

日期：2019年6月26日（星期三）

地點：旺角麥花臣場館

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