【網民激辯】讀名校但成績包尾vs普通學校年年第一　你會點揀？

讓你選的話，你會希望做名校中的最後一名，還是普通學校中第一名？這個比較極端的問題，引起網民熱烈討論。

有連登網民發文「做名校最尾定普通學校第一」，指名校的網絡、資源都比較好，不過考包尾的話，會非常打擊同學的自信心，更有可能會被同學睇不起，直言是學校中的「地底泥」。而普通學校，身邊的同學都比較平庸，而且學習氣氛一般不會很好，但考第一就可以成為校中的王者。如果是你，你會如何選擇？

大部份的網民都選擇「名校包尾」。（網上截圖）

問題一出引來大量網友回應，支持名校最尾的網友認為，名校的同學質素理論上較高，思維、視野都不一樣，長久相處下來，會令人潛移默化，而且在名校包尾，會令人有危機感，才有進步的空間。如果在普通學校考第一，分分鐘未必知道天外有天，就算知道，也搞不清當中的差距。另一方面，在畢業之後，名校的名氣以及舊生的人際網絡，多多都可以幫助到同學，走少一點彎路。

名校畢業的話，舊生之間的人脈可能會更有幫助。（《哪一天我們會飛》劇照）

讀名校一定好？

不過有網民指出，讀名校也不一定是好事，因為考包尾本身就已經很大壓力，在名校中包尾壓力就更大。更有網民透露，有名校為了保持亮麗的成績，會力勸成績不好的同學退學，這對學生的壓力就更加大，亦非常打擊他們的自信。有自稱入讀名校的網民表示，曾因為壓力太大令自己有情緒病，如果可以再選擇多一次，「寧願係間band1尾學校讀書，雖然名校出到嚟係學校名好聽，咁又點？」

有時名校的標籤，反而會成為壓力來源。（《共犯》劇照）

對於在普通學校考第一，不少網民都認為可以成為學校中的王者，但除非自己特別上進，不然很可能會喪失進步的動力，更有可能會失去更廣闊的視野。有網民指出，現時DSE一試定生死，習慣了成為第一名的話，會以為自己已經有足夠能力應付考試，結果滑鐵盧，「我個表弟就係咁，Band 2頭十，然後DSE18分」。

有網民指出，普通學校其實沒大家想像中差。（《古惑仔4之戰無不勝》劇照）

「雞校學習氣氛唔係你想像中咁差」

但有網民不認同，指大學有不少神科同學都是普通學校出身，學習成績跟出身學校未必有太大關係，而且普通學校的讀書氣氛其實不差，反而不少名校同學本身就已經有天份，上課都不會太認真，胡亂仿傚可能會適得其反，有網民聲稱自己兩種學校都試過：「雞校學習氣氛唔係你想像中咁差，反而名校啲人就真係日日翻學訓教」。

在中學認識到的朋友，可能比成績更重要呢。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

身邊不少朋友以及小編自己都認同，在中學認識的朋友，會成為一生的朋友，成績的好壞可能會影響日後的際遇，不過過了一些時刻，就未必再有機會交到知心好友了。你的選擇又是甚麼呢？留言分享一下吧！

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