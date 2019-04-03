不理女生、穿校服不攝衫　網民細數7個自以為很有型的事

「誰都MK過，那個沒有」一首網民改編的歌詞，反映了每個人小時候都曾經以為自己很有型的往事。 連登會員「薛丁格隻貓」最近發文討論小時候以為好有型，實際很丟人的行為。一眾巴絲打立即熱烈討論，回望當年天真的自己如何以為自己很帥氣。《Opener》為大家總結幾個常見行為，大家又看看自己當年是否如此MK？

(1) 載眼鏡

小學時，當見到部份同學開始戴眼鏡，你有否開始想試一試戴眼鏡的滋味？有巴打就說自己當年為了令自己近視，會故意「控到勁埋個mon度睇」。又有巴打憶述小時候自己明明視力沒問題，「睇嘢好清楚」，但就不斷與媽媽說「睇嘢好散」，希望媽媽帶自己配眼鏡。但一眾巴打現在已後悔莫及，「好想星巴8歲嘅自己」，長大後覺得戴眼鏡不好看，現在「日日戴con」，彌補當年的錯。

(2) 不停講粗口

雖然有藝人說過「講粗口會打冷震」，但在很多人小時候的心中，講粗口是一個證明自己不再是小朋友的象徵行為。有巴打就說自己當年「係唔係都講粗口」，連在嚴肅及安靜的地方都大聲講粗口，「好似控制唔到自己個嘴咁」，以為自己很有型很出格，現在回想起來都覺得「好肉酸」。而有巴打說當年自己也是瘋狂講粗口，但自從聽到暗戀的女孩說講粗口的男孩子會扣分，就意識到講粗口其實一點都不帥，便決心戒掉，「依家無講半年了」。

(3) 食煙

說句老實話，如果你是梁朝偉或木村拓哉，食煙的模樣當然很有型。但可惜世上沒有那麼多梁朝偉及木村拓哉，一個普通人食煙，最後都只會是一個食煙的普通人。有很多巴打都提出當年真的覺得食煙是很有型的事，「邊行邊食」就覺得自己是個浪子。也有巴打拿出潮文「凱婷連食兩枝煙」，道出其實小時候很多人真心覺得食煙就是壞的象徵，令自己覺得別樹一格，但長大後就發現這種思維令人發笑。

(4) 扮cool唔理女孩子

有巴打含淚說出當年「特登唔同啲女講嘢」，說中了一眾男孩子的心聲，獲得了過千個正評。有巴打說小學時真的以為「懶cool好型」，故意不跟女孩子說話可以吸引到女孩子，結果長大後「想講都冇機會」。不少巴打讀書時都以為冷漠一點，不說話的自己很有個性，會吸引到女孩子的注意，殊不知最後錯失了與女孩子相處的機會，A0到畢業。但也有巴打指出其實這個方法是可行，大前題是你的樣子很好看，「你的樣子如何，你的力量也必如何」。

(5) 扮動畫主角

「火影跑」、「結手印出水龍彈同回天」、「扮鋼鍊愛德華雙手合一」……基本上你想像到的動漫主角，都會有人模仿過。在男孩子心中，很多動漫角色出招時都是相當有型及熱血，幻想自己也是這樣亦無可厚飛，但長大了就會發現，你結手印不會有「水龍彈」飛出來；你雙手合一不可以使出鍊金術，就像外國影星拍英雄片沒有特效一樣，做出來的動來沒有一絲帥氣，只留下空寂的尷尬。

(6) 犯校規打扮

犯校規打扮其實就是世人俗稱的「MK Look」。「剪頭髮留住pat長蔭」、「解開恤衫鈕，露入面件底衫出嚟」、「著校服唔攝衫」、「著校服但著船襪」、「著到條褲好似瀨屎褲」，試一試把上述巴絲打的造型默想一次，一定會聯想到一個不良學生的「MK Look」來。有巴打表示最主要其實是對抗校規的心態，「細個覺得好型好叛逆」，但亦有絲打說當年真心覺得自己的打扮「好潮」，長大後回看才覺得自己當年很醜。

(7) 招FD子

還記得當年Facebook上有很多人在關係欄上成為了兄弟姊妹嗎？很多巴絲打都說當年會跟相識的朋友認作哥哥或妹妹，「家族愈大愈威 」，「好似識好多人咁」。這種「招呀哥家姐細佬妹」行為，其實跟古惑仔中稱兄道弟的感覺非常相似，一眾巴絲打都說回想起來都覺得自己相當「MK」，「諗起都唔好意思打出嚟」。

「誰都MK過，那個沒有」，重點不是重提自己的往事，而是回想當天的童真，慶幸自己年輕時作出過這些輕狂的行為。「MK」、「中二病」不是悔恨的過去，而是會心微笑的青春。

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