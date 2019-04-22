日本平成年代8件動漫大事　學姐之死　新蘭CP　火影完結

平成年代即將成為過去，在這30年間，動漫界發生了不少大事，有日本網民趁最後機會，盤點8件平成年間發生的動漫大事件。

整整三十年的時間，足夠一代人由無知小孩，長大為成熟大人，一路陪著我們的，除了身邊的家人、朋友，當然少不了動漫。趁著平成年代的最後時光，日本有網民在twitter上發起討論，平成動漫界的大事,《開罐》整理了當中八件事，一起來看看吧，排名不分先後。

對你來說，平成的動漫大事又有哪些呢？（twitter@33kitta截圖）

【1】誠哥之死

日本後宮系動漫作品多如恆河沙數，不過《School Days》在這類動畫之中佔了不可或缺的一席位，因為主角不再擁有主角光環，而且因為他幾乎跟所有女角都有發生關係的人渣行為，而長年穩坐為動漫人渣榜首位，人稱「人渣誠」。動畫中的結局相信大家都清楚，他是被亂刀捅死的，亦成為一時佳話。不過由於結局播出前一日，日本發生了少女殺人事件，電視台在無預告的情況下抽起結局，改為播出北歐風景影片，網民大為詫異之餘，亦在網上留言吐槽，指風景片中出現的帆船是「Nice boat」，「Nice boat」在網上廣為流傳，更成為搜索榜熱門，慢慢衍生出不同惡搞，詞議類近­「河蟹」，如果你知道nice boat的話，說明你也是一個老司機了。

誠哥的人渣地位牢不可破。（網上圖片）

【2】我就是高達

相信大家對這句對白都不會陌生，高達作品每一部都是經典，例如自爆狂人希羅、用光劍造溫泉的MS08小隊等。不過要說到最經典的對白，「我就是高達」應該是大家印象最深，而且經常被惡搞的一句吧？《Gundam 00》中高達狂熱信徒（恨不得跟它結婚）的剎那，在充滿中二對白的作品中，這一句特別出眾，是非常少見一直被瘋狂惡搞的高達作品。（另，香港當年有一位惡搞大神「HERO姐」，她的《Gundam00》系列惡搞至今仍為人津津樂道）

剎那的名句，廣東話配音都原汁原味呈現：我就係高達。（網上圖片）

【3】LoveLive! μ's final live

LoveLive!衍生的九人女子聲優組合，人氣極高，2015年紅白登台，是繼水樹奈奈之後，第二個以聲優為主的歌唱單位參與紅白。連著名歌唱大神西川貴教，都是她們的狂熱粉絲，更在她們的紅白表演上打call，被不少LLer（LoveLive!的粉絲）視為楷模。2016年4月在東京巨蛋進行最終演唱會，是首位以動畫組合，在東京巨蛋舉行演唱會的藝人，在日本引起極大討論。名字雖然是「final live」，之後亦沒有後續活動，不過作為一個LLer小編可以告訴大家，μ's沒有解散，「μ'sic forever」！

μ's的魅力至今仍未有減退。（網上圖片）

【4】學姐之死

魔法少女一向都是正面、熱血的作品，不過自從學姐的出現，魔法少女都成為了高危職業。《魔法少女小圓》，在王道的設定下，隱藏著反差極大的黑暗情節，學姐被殺，而且是由一隻色彩鮮艷的卡通怪獸，把頭一下子咬掉，畫面極度衝擊，是動畫史上的名場面之一。作品顛覆過去魔法少女的「公式」，成就具深度、複雜、絕望交織的黑暗作品，令它成為電視動畫史上獲獎最多，最賣座的作品之一，不僅破例囊括科幻文學星雲獎、文化廳媒體藝術祭等三大動畫獎，也被視為平成時代重大事件之一，更被日本官方用作宣傳動漫文化，在國內外都是首屈一指的存在。

學姐一死，嚇著多少人？（網上圖片）

【5】K-ON!!單曲攻佔Oricon

圍繞5位少女組樂隊的故事，此類作品的音樂是重點中的重點，故事的主題曲及片尾曲《Cagayake!GIRLS》和《Don't say “lazy”》，同時攻上ORICON公信榜銷量首兩名，在榜內top持續至少三星期，此個由「同一歌手、同時發售的單曲，連續三周同時進入top10」的紀錄，之前只有宇多田光，以及國民樂團L'Arc〜en〜Ciel可以達成。之後的作品如《ふわふわ時間》（輕飄飄時間）《NO,Thank You!》等，都可以攻入ORICON的top3，由此可見，K-ON!!的製作團隊，所創作出的音樂有好成績絕非偶然，水準對比一般主流的音樂亦絕不遜色。

五個少女組樂團的故事，當年勾起不少朋友的音樂之魂。（網上圖片）

【6】新一小蘭終成CP

要數最想哪一對cp成立，我想除了雪兔和桃矢之外，新一和小蘭絕對是top3之選，大家等了二十多年之後，在動畫《紅色修學旅行篇》中，柯南短時間內變回了新一，終於跟小蘭確立了情侶關係。新一在清水寺前摟住小蘭合照，小蘭還被園子暱稱「工藤太太」，兩人都非常害羞。更爆的內容就在漫畫之中，小蘭其實已經主動獻吻，正式成為新一的女朋友。不少網民笑言，不知道在有生之年，能否看到柯南的結局，現在看到他們在一起，已經心滿意足。

有情人終成眷屬～撒花～～（網上圖片）

【7】火影完結

《火影忍者》是《週刊少年Jump》的台柱級作品，連載時間15年，於2014年11月10日，在該年第50期週刊少年Jump上，在作品的第700話完結篇，正式完結。作品在2014年銷量突破2億本。作品在國內外都受到非常熱烈的追捧，2006年，漩渦鳴人入選美國《新聞周刊》「全世界最受尊敬的100位日本人」。對於火影的完結，不少漫畫作者紛紛向岸本齊史致意。《海賊王》尾田榮一郎更表示：「既是好友也是勁敵，十五年來陪我一起連載真的很謝謝你！！岸本老師您辛苦了！！」

火影的完結，令人婉惜得來又有點鬆一口氣。（網上圖片）

【8】不死蝶和田光司逝去

一把陪伴著我們成長的歌聲，經過數次癌症的挑戰，依然堅持唱歌，因此被稱為「不死蝶」，代表作當然是一系列的《數碼暴龍》作品。還記得他大病初癒就上台獻唱，中途明顯有些跟不上而且幾近失聲，台下粉絲力竭聲嘶地大聲合唱，令原本非常熱血的歌曲，多了一重濃濃的感動。可惜在2016年，終於不敵癌魔逝世，享年42歲。留下的只有無盡的思念，以及隨著美美飛舞的帽子而響起的歌聲。

再見了，平成，那個陪著我們長大的時代。（網上圖片）

平成年代有不少偉大的作者、歌手離我們而去，例如《櫻桃小丸子》作者櫻桃子、《蠟筆小新》作者臼井儀人等，亦有很多優秀的新作者、作品登場，要數所謂的大事，八十件都不夠，在平成的最後日子，你印象最深的事件又是甚麼？留言分享一下吧！

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