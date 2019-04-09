7種動漫高危職業　一不小心就沒命　網民一致認為最危險的是？

動漫中有不少高危職業，一個不小心就會送命，特別是有激烈戰鬥場面的動漫，主角甚至是路人，都要打醒十二分精神，現在讓我們看看7種動漫中的高危職業。

別以為高危職業是生活在槍林彈雨之中的角色，有些職業根本就是送命流，連主角光環，都抵擋不住領便當的命運，接下來要介紹的職業或身份，有一半都是非戰鬥人員，可是他們遇到的危險，卻一點都不少。

猜猜看他們的職業是甚麼？（網上圖片）

【1.魔法少女】



本來魔法少女是一個非常正氣的職業，最出名的是應該是奈葉，不過在小圓出現之後，一切都變得不一樣了。那怕是主角團隊的一員，都可以說死就死，而且死得非常有衝擊力，令滿心打算看少女大殺四方的朋友，瞬間心塞，主角光環照不到隊友啊。

【2.槍兵】

「自古槍兵幸運E」大家都懂的，不少文學、動漫作品，甚至歷史中出現的各位槍兵，似乎落得不太好的下場。《亞爾斯蘭戰記》、《刀劍神域》、《新世紀福音戰士》等都有幸運值奇低的槍兵。要數最悲慘，當然是《Fate/stay night》系列中兩位Lancer，庫丘林和迪盧木了，自殺而死真令人心痛。

【3.駕駛員】

不少機甲駕駛員都是人生贏家，不過只限主角，很多時連主角身邊的人，都會死得好慘，用以激發主角的潛力，Seed系列是當中的佼佼者。另一方面，經典作品《新世紀福音戰士》的血肉交鋒，光看到就已經感受到痛楚。另外，主角是否就可以免死呢？看看被稱為「令人髮指」、「喪心病狂」的作品《地球防衛少年》吧，當中的角色可是無一倖免呢。

【4.運動員】

近年的運動動漫，已經開始進入超級系的時代，本來在三次元中，運動員已經在燃燒自己的生命。在二次元中就更誇張，最經典的當然是「殺人網球」，一下小小的抽擊，打破石牆已經是家常便飯，新一代更可以打上太空，毀天滅地、恐龍滅絕。想不到做運動都如此危險。

【5.哥哥】

作品中的哥哥，通常都不會是主角，但有危險時，一定會站在主角面前，小櫻的哥哥就是令人印象最深的角色之一。絕情一點的，親兄弟的死亡，比起其他配角的死，更能觸動讀者的心，最令人不能釋懷，應該是《海賊王》中艾斯的死吧？《火影忍者》中日向寧次的死，也是人心有戚戚焉呢。可以說，哥哥的死亡，是弟弟成長的一大催化劑！

【6.主角的女朋友】

在日本的作品中，女朋友是近乎唯一一個可以被分享主角光環的角色，因此一般來說都不會出現太大問題。但是我們可以看看外國的漫畫，特別是超級英雄的漫畫，有哪個女朋友沒被綁架過呢？她們不可以說是花瓶，但在外國跟日本作品之間的待遇差別，真的有點大了。

【7.中學生】

有沒有發現，動畫中的角色多數是中學生？他們很忙碌的，看似平常的年輕人，時不時就要拯救世界，對抗外星人，要不保家衛國，甚至一個不小心就會毀滅世界，中學生真是這個世界上最危險的職業啊。你以為有戰鬥成分才會這樣？錯了。純愛作品的高中生，也會有血光之災的，你看看誠哥？

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