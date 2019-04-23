網民票選平成長壽漫畫代表作Top10　龍珠　柯南　第1位是？

你認為最能代表平成年代的漫畫是甚麼呢？由超過7000名日本網民投票選出，平成年代的漫畫代表作。

平成年代動漫界發生了不少大事，亦有不少優勢作品完結，同時不少陪著我們長大的作品，不論角色還是作者，都仍然在努力戰鬥。日本網站就趁著平成年代的最後時光，讓網民選出，最可以代表平成的長壽漫畫作品，一起來看看有沒你的心頭好吧！

這兩套作品都不是榜首！（網上圖片）

【5】龍珠

鳥山明老師的作者，相信無人不識，由1984年開始連載，漫畫被改篇為大量影視作品，對日本的影響力至今未有減退，漫畫被翻譯24種語言發行，2018年時全世界的單行本累計發行量達到2億5千萬冊以上，更有外國電影公司翻拍成真人版（雖然拍得不太好看就是了）。畫漫中不少招式、用字，甚至人名都廣為流傳，當中「龜波氣功」、「元氣彈」更被視為動畫中最高戰力的象徵。

【4】全職獵人

長壽二字用在獵人身上是有點諷刺，因為作者冨樫義博經常休刊。而被人笑說他是「冨奸」，不過他在2018年，《週刊少年JUMP》創刊50周年的感想區中表示，自己連載的作品、所賺到的有高達70%都要用來交稅，直言令他感到非常困擾，令網民大表同情，不過還是希望，冨樫老師可以好好休養身子（因為他經常以身體不適為理由休刊），令大家可以看到作品的結局，了卻一個心願。

【3】烏龍派出所

作香港的人氣可能比不上之前兩部作品，亦不是以戰鬥為主的作品，主要描述不良警察兩津勘吉身邊的事件，當中不乏大量笑料，不過在故事開首，兩津勘吉是一個會突然發狂亂開槍的超級暴力員警。作品是健力士世界紀錄認證最多連載集數的漫畫，自1976年9月21日至2016年9月17日，在《週刊少年Jump》上連載，一共1960話，單行本全200卷，陪著不少人成長。

【2】名偵探柯南

由青山剛昌老師創作的作品，1994年6月開始在《週刊少年Sunday》連載，雖然由1994年開始連載至今，不過故事中的時間線推展極慢，在現實世界中過了25年之後，終於發生了一件震驚動漫界的大事，新一跟小蘭終於成了CP，不少網民都表示，可能有生之年都不會看到柯南的結局，可以看到新一小蘭在一起，已經心滿意足了。

【1】海賊王

我相信大家都不會感到意外吧？《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜的第一名，由1997年開始連載至今，全世界總發行量截至2017年尾已經突破4億3000萬本，男神木村拓哉亦是作品的狂熱粉絲。作者尾田榮一郎非常神秘，不常接受出鏡訪問。在2015年，尾田榮一郎獲頒「單一作者創作發行量最多的漫畫」的健力士世界紀錄，尾田榮一郎更畫了張路飛拿著證書的插圖。

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大家的心水有上榜嗎？小編對火影沒有進入頭十有點意外啊。