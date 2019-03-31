日本網民選動漫最強10位老伯　白鬍子第6　獵人會長第2　榜首是？

日本投票網站「gooランキング」舉辦「動漫史上最高戰力老伯」選舉，結果，令不少網民跌眼鏡，連獵人的會長都只能屈居第二，到底是誰打敗了他呢？

這個投票共有超過3600名網民投票，選出自己心目中，動漫史上最高戰力的老伯角色，《海賊王》白鬍子三甲不入，而《全職獵人》的會長只得到第二，到底結果是如何呢？

【第十位 猶巴】

《風之谷》中的人物，娜烏西卡的劍術師傅，被譽為腐海的第一劍客，放棄安逸的生活，而到處流浪，在娜烏西卡失去冷靜或陷入危機時，總會站在她的身邊。

【第九位 莫奇·D·加普】

《海賊王》海軍的傳奇人物，擁有「見聞色霸氣、武裝色霸氣」，「D」之一，戰力自然不會差，可以輕鬆徒手發射砲彈，亦是路飛及艾斯的爺爺。

【第八位 大總統】

《鋼之鍊金術師》中的角色，坦白說他的印象並不是很老人家，不過登場時年齡已有60歲，是所有人造人當中唯一會變老的，擁有「最強之眼」，可以看見所有物體動作。

【第七位 山本元柳斎重國】

《BLEACH》的角色，是護廷十三隊創始者暨首任總隊長，號稱是「屍魂界最強的死神」擁有火炎系最強、最古老的斬魄刀，刀刃劃過之處的世間一切化為灰燼，號稱擁有所有斬魄刀中最強的攻擊力。

【第六位 白鬍子】

《海賊王》的人氣角色之一，號稱「世界最強的男人」、「大海王者」，實力足以動搖世界。在頂點戰爭之中，以站著的姿態，總計承受刀傷267處、子彈152發、炮彈46枚，但他保持着站立的姿態死去。在整個海賊生涯裏，他背上沒有一處因為逃跑而留下的傷痕。

【第五位 冥王】

亦是《海賊王》的角色，會使用霸王色、武裝色與見聞色霸氣，擁有帝王資質。原羅渣海賊團的副船長，在海賊團解散後留在沙碰地群島當工匠，在路飛與夥伴分散期間，成為指導他使用「霸氣」的師父。

【第四位 謝諾】

《全職獵人》中的角色，基路亞的爺爺，認真時可使出半徑300公尺的「圓」，很喜歡有龍圖案的物品，招式也是以龍為型態。

【第三位 江田島平八】

一套比較舊的作品，名為《魁！！男塾》，故事講述主角劍桃太郎為首的新一號塾生入學開始，描述斯巴達式教育學校「男塾」中的事蹟。江田島平八是整部漫畫裡實力最強的角色，能夠在外太空的宇宙中滑行、不乘太空船直接突入大氣層。

【第二位 會長】

《全職獵人》中的強者之一，第12代獵人協會會長，獵人協會的最高負責人，曾表示自己的實力只有強盛時期的一半，招式「百式觀音」的高速攻擊方式近乎無限，不過最後仍敗於蟻王手下，跟他同歸於盡。

【第一位 龜仙人】

不用多介紹了吧？看似老人，卻很強壯及擁有驚人的才智，也是一個古代武術大師及第一個能夠操縱強大力量的人，最著名的招式是龜波氣功，被世人稱為武術之神，在世已數百年，是網民心中戰力最強的老伯。